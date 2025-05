UAE vs NED, ICC World Cup League Two 2023-27 Live Streaming: आईसीसी विश्व कप लीग 2 में होगा नीदरलैंड बनाम संयुक्त अरब अमीरात मुकाबला, जानिए  कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

UAE vs NED (Photo: @KNCBcricket/@EmiratesCricket)

Where To Watch United Arab Emirates National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Live Telecast: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 62वां मुकाबला 5 मई(सोमवार) को अम्स्टेलवीन के वीआरए क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों को लेकर टीमों की सक्रियता तेज हो चुकी है. यह मुकाबला नीदरलैंड के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा, जहां दर्शकों को रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा. स्कॉट एडवर्ड्स की अगुवाई में डच टीम इस सीरीज में मजबूत इरादों के साथ उतर रही है, वहीं यूएई की टीम भी वर्ल्ड कप क्वालीफायर की रेस में खुद को बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगाएगी.

नीदरलैंड ने इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय मजबूत टीम में स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), पॉल वैन मीकेरेन, बास डी लीडे, मैक्स ओ'डाउड और रूएलोफ वान डेर मर्व जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं. डच टीम इस टूर्नामेंट में चार वनडे मुकाबले खेलेगी. यह सीरीज आगामी वर्ल्ड कप 2027 के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. वर्ल्ड कप लीग 2 के टॉप दो और कुल चार टीमें वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए सीधे प्रवेश करेंगी. ऐसे में हर जीत मायने रखती है। डच टीम इससे पहले नामीबिया और कनाडा के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में भाग ले चुकी है, जिसमें उन्होंने दो मुकाबले जीते थे जबकि दो बारिश के कारण रद्द हो गए थे.

नीदरलैंड बनाम संयुक्त अरब अमीरात का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

नीदरलैंड बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप लीग 2 (2023-27) का मुकाबला मंगलवार, 06 मई 2025 को नीदरलैंड के अम्सटेलवीन स्थित VRA ग्राउंड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 2:00 बजे किया जाएगा।

नीदरलैंड बनाम संयुक्त अरब अमीरात का मुकाबlले का लाइव प्रसारण कहां और कैसे देखें?

नीदरलैंड बनाम यूएई मुकाबले का लाइव प्रसारण भारत में आधिकारिक टीवी चैनलों पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, प्रशंसक इस मैच को ICC.tv या FanCode ऐप/वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं. इसके अलावा ICC के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेज पर भी मैच से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहेंगी.