MM vs KS, 1st Match UPPL 2025 Live Streaming: आज से होगा उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग का आगाज, मेरठ मावेरिक्स बनाम कानपुर सुपरस्टार के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला; यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

मेरठ मावेरिक्स बनाम कानपुर सुपरस्टार (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Meerut Mavericks vs Kanpur Superstars, 1st Match Uttar Pradesh Premier League 2025 Live Streaming: उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 का आगाज आज यानी 17 अगस्त से हो रहा हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज मेरठ मावेरिक्स बनाम कानपुर सुपरस्टार के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस टी20 लीग का इंतजार क्रिकेट फैंस को बेसब्री से है. इस लीग में उत्तर-प्रदेश के कई बड़े-बड़े धुरंधर खिलाड़ी खेलते नजर आने वाले हैं. इस सीजन में मेरठ मावेरिक्स की अगुवाई रिंकू सिंह (Rinku Singh) के कर रहे हैं. जबकि, कानपुर सुपरस्टार की कमान समीर रिज़वी (Sameer Rizvi) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तांडव, जड़ें हैं सबसे ज्यादा रन; यहां देखें टॉप-5 बल्लेबाज की लिस्ट

मेरठ मावेरिक्स उत्तर प्रदेश टी20 लीग का मौजूदा चैंपियन है. मेरठ मावेरिक्स ने पिछले सीजन के फाइनल मैच में काशी रुद्रस को 7 विकेट से हराया था. उत्तर प्रदेश टी20 लीग के पिछले सीजन में मेरठ मावेरिक्स के लिए टॉप रन स्कोरर स्वास्तिक चिकारा थे, जिनके नाम 435 रन थे. उत्तर प्रदेश टी20 लीग के पिछले सीजन में मेरठ मावेरिक्स के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज जीशान अंसारी थे, जिन्होंने 16 विकेट लिए थे. मेरठ मावेरिक्स के पास एक मजबूत और संतुलित टीम है और इस सीजन में भी उनके खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक होने की उम्मीद है.

कानपुर सुपरस्टार उत्तर प्रदेश टी20 लीग के उपविजेता हैं. पिछले सीजन के फाइनल मैच में वे मेरठ मावेरिक्स से 5 विकेट से हार गए थे. पिछले सीजन में कानपुर सुपरस्टार्स के लिए शीर्ष रन स्कोरर समीर रिज़वी थे, जिनके नाम 469 रन थे. पिछले सीजन में कानपुर सुपरस्टार्स के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहसिन खान थे, जिन्होंने 15 विकेट लिए थे. कानपुर सुपरस्टार्स की टीम में समीर रिज़वी, मोहसिन खान और विनीत पंवार जैसे कई मैच विजेता हैं. उत्तर प्रदेश टी20 लीग में उनके काफी आगे तक जाने की उम्मीद है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MM vs KS Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में मेरठ मावेरिक्स बनाम कानपुर सुपरस्टार के बीच अब तक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मेरठ मावेरिक्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. मेरठ मावेरिक्स की टीम ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, कानपुर सुपरस्टार की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में कानपुर सुपरस्टार अपने आकंड़ें बेहतर करने की कोशिश करेगी.

इस टूर्नामेंट में रिंकू सिंह, भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे. उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 में एक बार फिर कई बड़े खिलाड़ी खेलते दिखेंगे. इस लीग में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं. नोएडा सुपर किंग्स, काशी रुद्रास, मेरठ मैवरिक्स, कानपुर सुपरस्टार्स, गोरखपुर लायंस और लखनऊ फाल्कन्स शामिल हैं.

इस लीग की शुरुआत 17 अगस्त से होगी और फाइनल मुकाबला 6 सितंबर को खेला जाएगा. इस दौरान कुल 34 मैच खेले जाएंगे, जिनमें फाइनल भी शामिल है. लीग के सभी मुकाबले लखनऊ के अटल बिहारी बाजपेयी स्टेडियम में खेले जाएंगे. ओपनिंग सेरेमनी में अभिनेत्री दिशा पटानी, तमन्ना भाटिया और सिंगर सुनिधि चौहान परफॉर्म करेंगी.

यूपी टी20 लीग 2025 का पहला मुकाबला मेरठ मावेरिक्स बनाम कानपुर सुपरस्टार के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 का पहला मुकाबला आज मेरठ मावेरिक्स बनाम कानपुर सुपरस्टार के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार 7:30 बजे से खेला जाएगा. . जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

कहां देख सकते हैं यूपी टी20 लीग के मुकाबले?

फैंस उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के मुकाबलों का लुत्फ उठा सकेंगे. उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के मैचों का लाइव प्रसारण स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप देख सकेंगे.

यूपी टी20 लीग का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘यूपी टी20 लीग’ के मैच देखना चाहते हैं, तो जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. बस इसके लिए फैंस को अपने फोन में जियो हॉटस्टार ऐप डाउनलोड करना होगा और लॉगिन करना होगा और फिर आराम से मैच के मजे ले सकेंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

मेरठ मावेरिक्स: स्वास्तिक चिकारा, माधव कौशिक, अक्षय दुबे (विकेटकीपर), ऋतुराज शर्मा, रिंकू सिंह (कप्तान), दिव्यांश जोशी, यश गर्ग, विशाल चौधरी, कार्तिक त्यागी, जीशान अंसारी, विजय कुमार.

कानपुर सुपरस्टार: शौर्य सिंह, आदर्श सिंह, समीर रिज़वी (कप्तान), मोहसिन खान, अभिषेक पांडे (विकेटकीपर), शुभम मिश्रा, मुकेश कुमार, विनीत पंवार, बॉबी यादव, आकिब खान, पंकज कुमारर.

नोट: मेरठ मावेरिक्स बनाम कानपुर सुपरस्टार के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.