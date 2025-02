Milind Rege Passes Away: मुंबई के पूर्व कप्तान मिलिंद रेगे का हार्ट अटैक से निधन, BCCI ने जताया शोक

Milind Rege Passes Away: मुंबई के पूर्व कप्तान मिलिंद रेगे का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया है. मिलिंद रेगे की उम्र 76 वर्ष थी. उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शोक संदेश साझा करते हुए एक्स पर लिखा, "श्री मिलिंद रेगे के निधन से बहुत दुःख हुआ. मुंबई क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी, उन्होंने कप्तान, वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष, प्रबंध समिति के सदस्य और सलाहकार के रूप में समर्पण के साथ काम किया. उनकी विरासत को हमेशा याद रखा जाएगा. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं"

बता दें की मुंबई क्रिकेट के दिग्गज रेगे लगातार पांच रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने वाले सीजन का हिस्सा थे. ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर ने 1966-67 और 1977-78 के बीच 52 प्रथम श्रेणी मैचों में 126 विकेट लिए. उन्होंने 23.56 की औसत से 1532 रन भी बनाए. अपने खेल करियर के बाद रेगे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के साथ निकटता से जुड़े रहे. उन्होंने अलग-अलग समय पर चयनकर्ता और मुख्य चयनकर्ता सहित विभिन्न भूमिकाएं निभाईं. 2020 में उन्हें मुंबई क्रिकेट एसोसिएश का सलाहकार नियुक्त किया गया था.

Deeply saddened by the passing of Mr. Milind Rege. A stalwart of Mumbai cricket, he served with dedication as Captain, Chairman of the Senior Selection Committee, Managing Committee Member, and Advisor.

His legacy will forever be remembered. Heartfelt condolences to his family… pic.twitter.com/iriNrg6J71

— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) February 19, 2025