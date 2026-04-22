LSG vs RR, IPL 2026 32nd Match Stats And Preview: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 32nd Match Record And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 32वां मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (LSG vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स एक नाजुक स्थिति में हैं, तीन मैचों की हार के बाद 9वें स्थान पर हैं. राजस्थान रॉयल्स के पास भी वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज हैं जो कि पावरप्ले में मैच छीन सकते हैं. दोनों टीमों की नजर जीत दर्ज करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: LSG vs RR, IPL 2026 32nd Match Lucknow Weather Update: लखनऊ में बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त, मैच से पहले जानें मौसम का हाल

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 32वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से 22 अप्रैल को होगा. राजस्थान रॉयल्स ने अब तक चार मैच जीते हैं और दो में शिकस्त झेली है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने सिर्फ दो मुकाबले जीते हैं और चार मुकाबलों में हार का सामना किया है. अब लखनऊ के इकाना स्टेडियम मेंलखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने-सामने होंगी.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (LSG vs RR Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच अबतक कुल छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ दो मैच ही जीत पाई है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमें सिर्फ एक मैच में आपस में भिड़ी थी, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने दो रन से जीत दर्ज की थी. यह आईपीएल 2026 में दोनों टीमों के बीच पहली भिड़ंत होने वाली है.

लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ 54 रन से करारी शिकस्त मिली थी. उस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज बेहद महंगे साबित हुए थे. PBKS ने 254/7 का स्कोर बनाया था. ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज अपने प्रदर्शन में सुधार करने की कोशिश करेगी. राजस्थान रॉयल्स को अपने पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ हार मिली थी. उस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम 155 रन ही बना सकी थी. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग इस समय खराब फॉर्म में चल रहे हैं. वह लय में वापसी का प्रयास करेंगे.

टाटा आईपीएल के मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स के युवा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खूब चल रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने छह पारियों में 41.00 की औसत और 236.53 की स्ट्राइक रेट से 246 रन बनाए हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने 6 मैचों में 17.18 की औसत और 8.59 की इकॉनमी रेट के साथ 11 विकेट लिए हैं. राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर रवि बिश्नोई ने 6 मुकाबलों में 19.00 की औसत के साथ 10 विकेट लिए हैं.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकार्ड्स

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स के घातक सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श को 1500 रन पूरे करने के लिए 53 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को 250 छक्के पूरे करने के लिए एक छक्के की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा बल्लेबाज आयुष बडोनी को दो हजार रन पूरे करने के लिए 64 रन की आवश्कयता है.

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा बल्लेबाज आयुष बडोनी को 100 चौके पूरे करने के लिए नौ चौकों की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा बल्लेबाज आयुष बडोनी को 50 छक्के पूरे करने के लिए आठ छक्कों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार आलराउंडर जॉर्ज लिंडे को 150 छक्के पूरे करने के लिए आठ छक्कों की आवश्कयता है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 1000 रन पूरे करने के लिए 53 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 500 रन पूरे करने के लिए दो रन की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 50 चौके पूरे करने के लिए आठ चौकों की आवश्कयता है.

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 50 छक्के पूरे करने के लिए छह छक्कों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को 1000 रन पूरे करने के लिए 35 रन की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को 50 छक्के पूरे करने के लिए चार छक्कों की आवश्कयता है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर को 450 चौके पूरे करने के लिए पांच चौकों की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर को 100 चौके पूरे करने के लिए छह चौकों की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर को 100 छक्के पूरे करने के लिए पांच छक्कों की आवश्कयता है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के स्टार आलराउंडर रविंद्र जडेजा को 150 छक्के पूरे करने के लिए नौ छक्कों की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स स्टार आलराउंडर रविंद्र जडेजा को 250 चौके पूरे करने के लिए दो चौकों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 250 विकेट पूरे करने के लिए चार विकेट की जरूरत है.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.