LSG vs GT, IPL 2026 19th Match Winner Prediction: इकाना स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को हराकर जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans, TATA Indian Premier League 2026 19th Match Winner Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 19वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस (LSG vs GT) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अच्छा रहा है, ऐसे में यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने तीन में से दो मुकाबले जीते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस को 3 में से सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Stats And Preview: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से 12 अप्रैल को होगा. एक तरफ जहां लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार दो मुकाबले जीतकर आ रही है और जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, गुजरात टाइटंस भी पिछले मैच में मिली जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है और जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस हेड टू हेड (LSG vs GT Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. गुजरात टाइटंस ने 4 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 3 मुकाबले जीतने में सफल रही है. आईपीएल 2024 में दोनों टीमों के बीच खेले गए दोनों मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते थे. आखिरी बार गुजरात टाइटंस ने 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था. उस मैच में आयुष बडोनी और मुकुल चौधरी ने अर्धशतक लगाए थे. मिचेल मार्श अपने पिछले 2 मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं. वह फॉर्म में वापसी करना चाहेंगे. दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस ने अपने आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था. उस मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करके 210 रन बनाए और आखिरकार 1 रन से मैच जीता था. उस मैच में कप्तान शुभमन गिल ने 70 रन की पारी खेली थी.

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श जैसे बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और आवेश खान टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल, जोस बटलर और साई सुदर्शन बल्लेबाजी में मजबूत नजर आ रहे हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और कगिसो रबाडा मैच का रुख बदल सकते हैं.

ये टीम मार सकती है बाजी (LSG vs GT Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. इकाना स्टेडियम की पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, जो लखनऊ के गेंदबाजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. अगर ऋषभ पंत और निकोलस पूरन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो टीम मजबूत स्थिति में रहेगी. वहीं, गुजरात टाइटंस के पास भी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता है.

लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत की संभावना: 55%

गुजरात टाइटंस की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LSG vs GT 19th T20 Match Playing Prediction)

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, और प्रिंस यादव.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, और प्रसिद्ध कृष्णा.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.