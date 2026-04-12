LSG vs GT, IPL 2026 19th Match Stats And Preview: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans, TATA Indian Premier League 2026 19th Match Record And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 19वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस (LSG vs GT) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन में बेहतर फॉर्म में नजर आ रही है, जबकि गुजरात टाइटंस भी जीत की लय हासिल करने की कोशिश करेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के हाथों में है, जबकि गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Stats And Preview: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस समय शानदार फॉर्म में है और लगातार दो मुकाबले जीत चुकी है. बल्लेबाजी में मिचेल मार्श, ऋषभ पंत और निकोलस पूरन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और आवेश खान अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की टीम में शुभमन गिल, जोस बटलर और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और कगिसो रबाडा टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस हेड टू हेड (LSG vs GT Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस ने 4 मैच जीते हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 मुकाबलों में जीत मिली है.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज जोस बटलर को 9000 रन पूरे करने के लिए 50 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को 300 छक्के पूरे करने के लिए 5 छक्कों की जरूरत है.

आईपीएल में गुजरात टाइटंस के गेंदबाज राशिद खान को 150 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को 500 चौके पूरे करने के लिए 7 चौकों की जरूरत है.

आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज निकोलस पूरन को 200 छक्के पूरे करने के लिए 3 छक्कों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में मिचेल मार्श को 4000 रन पूरे करने के लिए 60 रन की जरूरत है.

आईपीएल में मोहम्मद शमी को 130 विकेट पूरे करने के लिए 1 विकेट की जरूरत है.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.