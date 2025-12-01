Kuldeep Yadav Milestone: रांची में चला कुलदीप यादव के स्पिन का जादू, लसिथ मलिंगा, शेन वॉर्न समेत कई दिग्गजों को पछाड़ बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

कुलदीप यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में खेला गया. जिसमें भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने ऐसा जाल बुना कि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिखी. तीन मैचों की सीरीज़ के पहले मुकाबले में कुलदीप ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 68 रन देकर 4 विकेट झटके और भारत को रोमांचक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. हाई-स्कोरिंग मुकाबले में उनका यह स्पेल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. रांची में विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक जड़कर तोड़ा विश्व रिकॉर्ड, बने एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज़

कुलदीप यादव ने पहले टोनी डी ज़ोरज़ी (39) को पवेलियन भेज टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी में बड़ा मोड़ तब आया जब छठे विकेट की साझेदारी में मार्को जानसन और मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने 68 गेंदों पर 97 रन जोड़ डाले और मैच भारत की पकड़ से निकलता हुआ दिखने लगा. ऐसे में कुलदीप ने अपनी घातक स्पिन से जानसन को 39 गेंदों में 70 रन पर चलता किया, और सिर्फ तीन गेंद बाद ब्रीट्ज़के (72) को भी आउट कर दिया. इस दोहरी चोट से प्रोटियाज़ टीम उभर नहीं पाई और वहीं से मैच भारत की ओर मुड़ गया.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथी बार ‘चार विकेट’

कुलदीप की यह गेंदबाज़ी उनके करियर में चौथी बार है जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में चार विकेट चटकाए. इससे पहले वह 2018 में केपटाउन और ग्क़्वेरहा में ऐसा कर चुके हैं और 2022 में दिल्ली में भी उन्होंने चार विकेट लिए थे. इस उपलब्धि के साथ कुलदीप ने स्पिनरों में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो अब तक वह महान शेन वॉर्न और युजवेंद्र चहल के साथ साझा कर रहे थे.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा चार विकेट

खिलाड़ी पेसर/स्पिनर चार विकेट साल ब्रेट ली पेसर 5 2000-2006 वकार यूनिस पेसर 5 1993-2002 कुलदीप यादव स्पिनर 4 2018-2025 लसिथ मलिंगा पेसर 4 2004-2019 शेन वॉर्न स्पिनर 3 1993-2002 युजवेंद्र चहल स्पिनर 3 2018-2022

इसके साथ ही यह उनके वनडे करियर का 10वां मौका है जब उन्होंने चार-विकेट हॉल लिया. वनडे में यह उपलब्धि पाने वाले भारतीय स्पिनरों में कुलदीप अब अनिल कुंबले के बराबर पहुंच गए हैं. भारतीय गेंदबाजों में सिर्फ अजीत अगरकर (12) और मोहम्मद शमी (16) उनसे आगे हैं.

टीम इंडिया के लिए कुलदीप लगातार मैच-विनर बनकर उभरे हैं. विश्व कप 2023 से लेकर अब तक उन्होंने अपनी बेहतरीन लय और आत्मविश्वास के दम पर भारतीय गेंदबाज़ी अटैक की रीढ़ का काम किया है. रांची में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को फंसाकर उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में गिना जाता है. भारत ने इस जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है और अब अगला मैच और भी रोमांचक होने वाला है.