Kuldeep Yadav Wedding: जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे कुलदीप यादव, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बीच स्टार स्पीनर ने BCCI से मांगी छुट्टी- रिपोर्ट

Kuldeep Yadav Wedding: टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव जल्द ही अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत करने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुलदीप इस महीने के अंत में अपनी मंगेतर वंशिका के साथ सात फेरे लेने जा रहे हैं. इसी के चलते उन्होंने बीसीसीआई से छुट्टी की अपील की है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 30 वर्षीय कुलदीप नवंबर के आखिरी सप्ताह में शादी रचाने वाले हैं और इसी अवधि के लिए उन्होंने अवकाश मांगा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुलदीप की शादी पहले इसी साल होनी थी, लेकिन भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव और हालात के कारण यह कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया. पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 159 रनों पर सिमटी, जसप्रीत बुमराह ने चटकाए 5 विकेट; यहां देखें IND बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

हालिया तनावों की वजह से आईपीएल 2025 भी देर से शुरू हुआ, और बाद में व्यस्त कार्यक्रम के कारण कुलदीप की शादी की तारीख़ों में बदलाव करना पड़ा. जून 2025 में कुलदीप यादव ने अपनी लॉन्ग-टर्म गर्लफ्रेंड वंशिका के साथ सगाई की थी और अब दोनों शादी के बंधन में बंधने को तैयार हैं. बीसीसीआई सूत्रों ने बताया, “कुलदीप की शादी नवंबर के आखिरी सप्ताह में तय है. टीम मैनेजमेंट यह आकलन कर रहा है कि टीम को उनकी सेवाओं की कब जरूरत होगी, जिसके बाद ही उनकी छुट्टी को अंतिम मंजूरी दी जाएगी.”

कुलदीप यादव मिस कर सकते हैं दूसरा टेस्ट और ODI सीरीज

कुलदीप यादव फिलहाल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट में मैदान पर उतर रहे हैं. हालांकि, वह दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, जो 22 से 26 नवंबर के बीच गुवाहाटी में खेला जाना है. इसके अलावा, भारत-दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज 30 नवंबर से शुरू हो रही है और माना जा रहा है कि कुलदीप यादव अपनी शादी की तैयारियों के कारण इस सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे.