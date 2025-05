USA vs CAN, ICC World Cup League Two 2025 Live Streaming: संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम कनाडा आईसीसी विश्व कप लीग 2 मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे लाइव प्रसारण

USA (Photo: X/@usacricket)

How And Where To Watch Canada National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team Live Telecast: संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 2023-27 का 68वां मुकाबला 17 मई (शनिवार) को लॉडरहिल, फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रॉवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में खेला जाएगा. यह मुकाबला उत्तर अमेरिकी पड़ोसी देशों के बीच कड़ी टक्कर वाला हो सकता है क्योंकि दोनों ही टीमें लीग 2 की शीर्ष तीन में जगह बनाने की दौड़ में शामिल हैं. अमेरिका की टीम फिलहाल 16 मैचों में 22 अंकों के साथ अंकतालिका में शीर्ष पर है और उनका नेट रन रेट +0.602 है. वहीं, कनाडा की टीम 14 मैचों में 20 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है और उसका नेट रन रेट +0.236 है. इस अहम मुकाबले में दोनों टीमें जीत दर्ज कर विश्व कप 2027 के क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को मजबूत करना चाहेंगी. विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर उठा सवाल, आश्वासन मिलने के बावजूद अंदरूनी राजनीति के चलते कप्तानी में कमबैक की उम्मीदें टूटीं- रिपोर्ट

यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच लीग 2 का एक और रोमांचक अध्याय जोड़ने जा रहा है. अमेरिका की टीम ने अपने पिछले तीन में से दो मुकाबले जीते हैं, जिसमें ओमान पर 57 रनों की शानदार जीत भी शामिल है. कप्तान मोनांक पटेल बल्ले से भले ही पिछले मैच में शून्य पर आउट हुए, लेकिन उन्होंने अब तक 16 मैचों में 160 रन बनाए हैं. वहीं गेंदबाजी में नॉस्थुश केंजिगे का जलवा बरकरार है, जिन्होंने अब तक 27 विकेट झटके हैं. दूसरी ओर, कनाडा की टीम का हालिया प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्हें नामीबिया के खिलाफ सुपर ओवर में जीत मिली, लेकिन अगला मैच बारिश के कारण रद्द हुआ और उसके बाद एक मुकाबला 12 रन से हार गई. हर्ष ठाकर अब तक 519 रन बना चुके हैं, लेकिन पिछली दो पारियों में 27 और 4 रन बनाकर निराश कर गए. ऐसे में शनिवार का यह मैच बेहद रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

अमेरिका बनाम कनाडा का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम कनाडा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 2023-27 का 68वां मुकाबला 17 मई 2025 (शनिवार) को लॉडरहिल, फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रॉवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7:00 बजे होगा.

अमेरिका बनाम कनाडा ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इस मुकाबले का कोई टीवी प्रसारण नहीं किया जाएगा क्योंकि लीग 2 के लिए कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्टर मौजूद नहीं है. ऐसे में टीवी दर्शकों के पास इस मैच को देखने का कोई सीधा विकल्प नहीं है.

अमेरिका बनाम कनाडा ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 मुकाबलों की डिजिटल स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी. दर्शक FanCode पर जाकर ₹19 का मैच पास खरीदकर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा, ICC की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव स्कोर भी उपलब्ध रहेंगे.