How To Watch BAN vs WI 2nd ODI 2025 Live Streaming: जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे का लाइव प्रसारण

वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Live Telecast: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला 21 अक्टूबर (मंगलवार) को ढाका (Dhaka) के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जाएगा. बांग्लादेश ने पहले वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 74 रनों से हराकर सीरीज़ में बढ़त बना ली. इस जीत के हीरो रहे युवा स्पिनर रिषाद हुसैन, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से छह विकेट चटकाए. उनकी गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और विपक्षी टीम की पारी बिखर गई. अब बांग्लादेश इसी लय को बरकरार रखते हुए दूसरी जीत हासिल कर सीरीज़ पर कब्जा जमाना चाहेगा. वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश दूसरे वनडे पर बारिश का साया? जानिए ढ़ाका के मौसम और शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच का हाल

वहीं, पहली हार के बाद वेस्टइंडीज की टीम दूसरे वनडे में वापसी करने के इरादे से उतरेगी. उनकी गेंदबाजी शुरुआत में अच्छी रही थी, लेकिन मिडल ओवर्स में नियंत्रण खोने से मैच हाथ से निकल गया. टीम अब अपने कमजोर क्षेत्रों पर काम कर बेहतर रणनीति के साथ उतरना चाहेगी ताकि बांग्लादेश को कड़ी टक्कर दी जा सके और सीरीज़ को जीवंत रखा जा सके.

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरे मुकाबला 21 अक्टूबर (मंगलवार) को ढाका के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:00 PM बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस दोपहर 12:30 बजे होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज दूसरे वनडे 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज 2025 श्वेत गेंद श्रृंखला के लिए भारत में कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है, इसलिए भारत में बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज दूसरे वनडे का लाइव टेलीकास्ट का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज दूसरे वनडे 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

हाँ, भारत में BAN बनाम WI दूसरे वनडे 2025 की लाइव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. इसके लिए FanCode ऐप और वेबसाइट पर बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज दूसरे वनडे 2025 को लाइव देखा जा सकेगा. हालांकि, भारत के दर्शकों को इसे देखने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा.