BAN vs WI 2nd ODI 2025, Dhaka Weather & Pitch Report: वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश दूसरे वनडे पर बारिश का साया? जानिए ढ़ाका के मौसम और शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच का हाल

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, Dhaka Weather & Pitch Report: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला 21 अक्टूबर (मंगलवार) को ढाका (Dhaka) के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जाएगा. बांग्लादेश ने पहले वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 74 रनों से हराकर सीरीज़ में बढ़त बना ली. इस जीत के हीरो रहे युवा स्पिनर रिषाद हुसैन, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से छह विकेट चटकाए. उनकी गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और विपक्षी टीम की पारी बिखर गई. अब बांग्लादेश इसी लय को बरकरार रखते हुए दूसरी जीत हासिल कर सीरीज़ पर कब्जा जमाना चाहेगा. दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज की होगी वापसी या बांग्लादेश बनाएगी अजेय बढ़त, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वहीं, पहली हार के बाद वेस्टइंडीज की टीम दूसरे वनडे में वापसी करने के इरादे से उतरेगी. उनकी गेंदबाजी शुरुआत में अच्छी रही थी, लेकिन मिडल ओवर्स में नियंत्रण खोने से मैच हाथ से निकल गया. टीम अब अपने कमजोर क्षेत्रों पर काम कर बेहतर रणनीति के साथ उतरना चाहेगी ताकि बांग्लादेश को कड़ी टक्कर दी जा सके और सीरीज़ को जीवंत रखा जा सके.

ढ़ाका का मौसम रिपोर्ट(Dhaka Weather Report)

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच ढाका में होने वाले दूसरे वनडे मैच के लिए मौसम साफ और गर्म रहने का अनुमान है. 21 अक्टूबर 2025 को ढाका में धूप छाई रहेगी और तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. आर्द्रता स्तर लगभग 55 प्रतिशत है और हवा धीरे-धीरे उत्तर दिशा से चल रही है. हालांकि आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे मैच के आयोजन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी. पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम गर्म और धूप वाला रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर 24 से 26 अक्टूबर के बीच बारिश या आंधी-तूफान की संभावना हो सकती है.

शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट(Shere Bangla National Stadium Pitch Report)

ढाका के मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है. यह विकेट आमतौर पर धीमा होता है और गेंदबाजों को सीम या स्विंग कम मिलता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है. स्पिनर्स को पिच से अच्छी मदद मिलती है, खासतौर पर मैच के दूसरे पखवेड़ में, जब विकेट थोड़ा टूटता है. बल्लेबाजी के लिहाज से यह पिच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए बेहतर साबित होती है, क्योंकि पिच के हालात दिन के साथ बदलते हैं और गेंदबाजी मुश्किल हो जाती है. ऐसे में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करना टीम के लिए रणनीतिक रूप से लाभदायक होगा.