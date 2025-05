KKR vs CSK, TATA IPL 2025 57th Match 1st Inning Scorecard: कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को दिया 180 रनों का लक्ष्य, अजिंक्य रहाणे और आंद्रे रसेल ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings, TATA IPL 2025 57th Match 1st Inning Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक कांटे की टक्कर की तैयार है. आज यानी सात मई को टूर्नामेंट का 57वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में केकेआर का शानदार प्रदर्शन रहा हैं. अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की कप्तानी वाली केकेआर ने 11 मैचों में पांच जीते हैं और पांच हारे हैं. 11 अंकों के साथ केकेआर की टीम अंक तालिका में छठवें पायदान पर है. दूसरी तरफ, सीएसके की स्थिति अच्छी नहीं है. इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की अगुवाई एमएस धोनी (MS Dhoni) कर रहे हैं. जबकि, केकेआर की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड Live

इस सीजन में दोनों टीमों का यह 12वां मुकाबला है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है. केकेआर ने 11 मैच खेले हैं. जिसमें 5 में जीत और 5 में हार का सामना किया है. इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस सीजन में कुछ खास प्रदर्शन नहीं की है और प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड

A strong finish from KKR puts 179/6 on the board at Eden Gardens! 💜

Will CSK make light work of the chase? 🤔#IPL2025 #KKRvCSK #Sportskeeda pic.twitter.com/bse8LrEiZu

