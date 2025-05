Karachi Kings vs Peshawar Zalmi, PSL 2025 27th Match Cancelled: कराची किंग्स बनाम पेशावर जाल्मी के बीच मुकाबला रद्द, PCB जल्द करेगा नई तारीख का ऐलान

Karachi Kings vs Peshawar Zalmi, Pakistan Super League 2025 27th Match Cancelled: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League) का 27वां मैच आज यानी आठ मई को कराची किंग्स बनाम पेशावर जाल्मी के बीच खेला जाना था. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के कराची क्रिकेट स्टेडियम (Karachi Cricket Stadium) में खेला जाना था. यह मुकाबला पहले रावलपिंडी में खेला जाना था. यह मुकाबला अब रद्द कर दिया गया हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही नए तारीख का ऐलान करने वाला हैं. कराची किंग्स ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. कराची किंग्स की टीम ने 8 मैच खेले हैं. जिसमें में 5 में जीत और 3 में हार का सामना किया है. कराची किंग्स की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. ऐसे में आज वे डेविड वार्नर की अगुवाई में 6वीं जीत दर्ज करना चाहेगी. इस सीजन में कराची किंग्स की अगुवाई डेविड वार्नर (David Warner) कर रहे हैं. जबकि, पेशावर जाल्मी की कमान बाबर आजम (Babar Azam) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Karachi Kings vs Peshawar Zalmi PSL 2025 Live Streaming: आज कराची किंग्स और पेशावर जाल्मी के बीच रोमांचक मुकाबला, जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

The HBL PSL X match between Peshawar Zalmi and Karachi Kings scheduled for tonight has been postponed. PCB will announce the new date in due course.#TOKSports #KKvPZ #PSLX pic.twitter.com/VlxEbFoUhB

— TOK Sports (@TOKSports021) May 8, 2025