Jos Buttler Milestone: जोस बटलर ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दूसरे बने इंग्लिश खिलाड़ी

Jos Buttler Milestone: जुलाई 17 को खेले गए Vitality T20 Blast 2025 के मुकाबले में जोस बटलर ने अपने टी20 करियर में एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया. लंकाशायर और यॉर्कशायर के बीच हुए इस मुकाबले में बटलर ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए टी20 क्रिकेट में अपने 13,000 रन पूरे कर लिए. इस उपलब्धि के साथ ही वह ऐसा करने वाले इंग्लैंड के केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं. उनसे पहले ये कारनामा एलेक्स हेल्स कर चुके हैं. टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले जोस बटलर दुनिया के सिर्फ सातवें खिलाड़ी बन गए हैं. यह आंकड़ा इस फॉर्मेट की असाधारण निरंतरता और बटलर के कौशल का प्रतीक है. उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें टी20 क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की सूची में और ऊंचा स्थान दिला दिया है. विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में 900+ रेटिंग पाने वाले पहले खिलाड़ी बन रचा इतिहास, टेस्ट और टी20 से ले चुके हैं संन्यास

मैच की बात करें तो बटलर ने यॉर्कशायर के खिलाफ केवल 46 गेंदों पर 77 रनों की तेज़तर्रार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 3 लंबे छक्के जड़े। उनकी इस पारी ने लंकाशायर को 21 रनों से मैच जीताने में अहम भूमिका निभाई. उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया, जो इस खास दिन को उनके लिए और भी यादगार बना गया.

जोस बटलर ने T20 क्रिकेट में पुरे किए 13,000 रन

🚨 ⚠️ Milestone for Jos Buttler as he goes past 13k runs in T20 Format.#T20Blast | #Cricket pic.twitter.com/gfzuODynfz

— Sports Freak (@OfficialSfreak) July 18, 2025