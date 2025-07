Italy vs Scotland, ICC Mens T20 World Cup Europe Qualifier 7th Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: रोमांचक मुकाबले में इटली के कप्तान जो बर्न्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Scotland (Photo: X/@CricketScotland)

Italy National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team, ICC Mens T20 World Cup Europe Qualifier 7th Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप यूरोप क्वालीफायर का सातवां मुकाबला आज यानी 9 जुलाई को इटली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दी हेग (The Hague) के स्पोर्टपार्क वेस्टव्लियेट (Sportpark Westvliet) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड की कमान रिची बेरिंगटन (Richie Berrington) के कंधों पर हैं. जबकि, इटली की अगुवाई जो बर्न्स (Joe Burns) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इटली के कप्तान जो बर्न्स के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Teams With 10 Plus Successive Wins In Test Cricket: टेस्ट क्रिकेट में इन टीमों ने लहराया परचम, जीते हैं लगातार 10 या उससे अधिक मुकाबले; देखें टॉप पर कौनसी टीम मौजूद

इटली ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

इटली: एमिलियो गे, जस्टिन मोस्का, जो बर्न्स (कप्तान), हैरी मैनेंटी, मार्कस कैंपोपियानो (विकेटकीपर), बेन मैनेंटी, ग्रांट स्टीवर्ट, एंथोनी मोस्का, जसप्रीत सिंह, क्रिसन कलुगामागे, थॉमस ड्रेका.

Italy won the toss, and we'll be fielding first 👊 📺 Watch live and free on https://t.co/YZgtBhRFLu! pic.twitter.com/uB2k1P1YLV — Cricket Scotland (@CricketScotland) July 9, 2025

स्कॉटलैंड: जॉर्ज मुन्से, ओली हेयर्स, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), चार्ली टियर, माइकल लीस्क, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), मार्क वॉट, क्रिस ग्रीव्स, सफयान शरीफ, ब्रैड करी.

इटली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

इस टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड की टीम ने अबतक दो मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को एक में जीत और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं. तीन अंकों (+0.300) के साथ स्कॉटलैंड की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर हैं. दूसरी तरफ, इटली की भी टीम ने अबतक दो मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को एक में जीत और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं. तीन अंकों (+2.971) के साथ इटली की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर हैं. इटली का नेट रन रेट स्कॉटलैंड से बेहतर हैं.

नोट: इटली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.