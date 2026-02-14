Ireland vs Oman, T20 World Cup 2026 22nd Match Prediction: हाईवोल्टेज मुकाबले में ओमान को हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करना चाहेगी आयरलैंड, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

आयरलैंड बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Ireland National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 22nd Match Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 22वां मुकाबला आज यानी 14 फरवरी को आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (Sinhalese Sports Club) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले में दोनों ही टीमें पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ओमान की नजर आयरलैंड के खिलाफ 6 साल बाद पहली जीत दर्ज करने पर होगी. टी20 इंटरनेशनल में उसने आखिरी बार आयरलैंड को 2019 में हराया था, जब उसे 43 रनों से जीत मिली थी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में आयरलैंड की अगुवाई लोर्कन टकर (Lorcan Tucker) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan Stats In T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें आकंड़ें

कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतने वाली टीम रन चेज़ करना खूब पसंद करती है. गौरतलब है कि इस मैदान पर अब तक कुल 9 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं जिसमें से 5 रन चेज़ और 3 रन डिफेंड करने वाली टीमों ने जीते हैं. बताते चलें कि इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली पारी का औसत स्कोर 118 रन रहा है. कैंडी में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है, हल्की नमी गेंदबाजों को मदद दे सकती है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है, खासकर अगर ओस की संभावना ज्यादा हो.

आयरलैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी टेक्टर ने पिछले 10 मैचों में 37.38 की औसत और 130 की स्ट्राइक रेट से 299 रन बनाए हैं. हैरी टेक्टर से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी. मार्क एडायर ने आयरलैंड की ओर से 19.54 की औसत से 142 विकेट लिए हैं. ओमान से विनायक शुक्ला ने पिछले नौ मैचों में 201 रन अपने नाम किए हैं. इसी तरह जतिन रामानंदी 7 मैचों में 13 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों को इनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

आयरलैंड को अपने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 67 रन से हार झेलनी पड़ी थी. जीत के लिए 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरिश टीम 115 रन पर ही सिमट गई थी. ऐसे में आयरलैंड की टीम अपने बल्लेबाजों से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. ओमान की बल्लेबाजी दोनों मैचों में कमजोर रही है. श्रीलंका के खिलाफ 226 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम सिर्फ 120/9 का स्कोर बना पाई थी. ऐसे में टीम के टॉप आर्डर के बल्लेबाजों को आयरलैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना होगा. अनुभवी जतिंदर सिंह से एक कप्तानी पारी की उम्मीद होगी.

आयरलैंड बनाम ओमान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IRE vs OMN T20I Head To Head Record)

आयरलैंड बनाम ओमान के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा मैच नहीं खेले गए हैं. इन दोनों ही टीमों ने अब तक कुल छह ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इस दौरान आयरलैंड का पड़ला भारी रहा हैं. आयरलैंड की टीम ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, ओमान की टीम को महज दो मैचों में जीत नसीब हुई हैं. दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला 2022 में खेला गया था. उस मुकाबले में आयरलैंड ने 56 रनों से जीत दर्ज की थी.

इस हाईवोल्टेज मुकाबले में रॉस एडेयर, हैरी टेक्टर, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क एडेयर, जतिंदर सिंह, हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला और शकील अहमद ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी. आयरलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज रॉस एडेयर और शाह फैसल के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं जतिंदर सिंह और मार्क एडेयर के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (IRE vs OMN Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में आयरलैंड की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. ओमान के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर आयरलैंड की टीम की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. आयरलैंड की टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 22वां मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

आयरलैंड की जीत की संभावना: 60%

ओमान की जीत की संभावना: 40%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IRE vs OMN 22nd Match Playing Prediction)

आयरलैंड: रॉस एडेयर, हैरी टेक्टर, सैम टॉपिंग, लोरकन टकर (कप्तान और विकेट कीपर), कर्टिस कैम्फर, बेंजामिन कैलिट्ज, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क एडेयर, बैरी मैकार्थी और मैथ्यू हम्फ्रीज.

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावाले, जितेन रामानंदी, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफयान महमूद, नदीम खान, शाह फैसल, शकील अहमद.

नोट: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.