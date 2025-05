International Cricket Match And TATA IPL 2025 Schedule For Today: आज आईपीएल में पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 24 मई के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

क्रिकेट मैच शेड्यूल

International Cricket And IPL 2025 Match Schedule For Today: 23 मई को आईपीएल के 18वें सीजन का 65वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया. आज यानी 24 मई का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. आज इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 66वां मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे के बीच इकलौते टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉटिंघम (Nottingham) के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम (Trent Bridge) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. चलिए आज यानी 24 मई को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs West Indies 2nd ODI Match Scorecard: आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे हुआ रद्द, बारिश ने मैच में डाला खलल; यहां देखें IRE बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

24 मई का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

क्रमांक मैच समय (IST) स्थान स्ट्रीमिंग / ब्रॉडकास्टिंग 1. पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 66वां मैच शाम 07:30 बजे जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम JioHotstar / Star Sports 2. इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे के बीच इकलौते टेस्ट मैच का तीसरा दिन दोपहर 3:30 बजे नॉटिंघम, ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम Fan Code App और वेबसाइट

