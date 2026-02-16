India vs Netherlands, T20 World Cup 2026 36th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम नीदरलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 36th Match Date And Time: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 36वां मुकाबला बुधवार यानी 18 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के अपने तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर जीत की हैट्रिक लगा दी है. अब टीम इंडिया का सुपर-8 में पहुंचना सुनिश्चित हो चुका है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, नीदरलैंड की कमान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 30th Match Scorecard: पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के सामने रखा 182 रनों का टारगेट, ट्रैविस हेड और मिशेल मार्श ने खेली अर्धशतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टीम इंडिया अब ग्रुप-स्टेज में अपना चौथा और अंतिम मुकाबला खेलेगी. टीम इंडिया इस समय खिताब की सबसे प्रबल दावेदार नजर आ रही है. अब अगले मुकाबले में टीम इंडिया जीत का चौका लगाते हुए क्वार्टर फाइनल के मैच खेलना चाहेगा. टीम इंडिया ने मौजूदा वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में यूएसए के खिलाफ 29 रनों से जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का जीत से आगाज किया था. इसके बाद दूसरा मुकाबला नामीबिया के खिलाफ हुआ, जहां टीम इंडिया ने 210 रनों का विशाल लक्ष्य देने के बाद नामीबिया को कुल 116 रनों पर ऑल-आउट करते हुए 93 रनों से विशाल जीत हासिल की. इसके बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रुप-A में अपने तीसरे मैच में मात देकर जीत की हैट्रिक लगाई.

टीम इंडिया बनाम नीदरलैंड टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs NED T20I Head To Head Record)

टीम इंडिया बनाम नीदरलैंड के बीच अबतक कुल दो ही टी20 मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने यह दोनों मुकाबला अपने नाम किया था. जबकि, नीदरलैंड की टीम ने अभी तक टीम इंडिया के खिलाफ जीत का स्वाद नहीं चखा हैं. टीम इंडिया ने दोनों ही मुकाबले बड़े अंतर से जीते हैं. ये दोनों मैच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में खेले गए थे, जहां भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में शानदार प्रदर्शन किया था.

IND vs NED 36th Match 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

मैच: टीम इंडिया बनाम नीदरलैंड

स्टेडियम: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

मैच की तारीख: 18 फरवरी 2026 (07:00 PM)

लाइव स्ट्रीमिंग (भारत में): Jio Hotstar, Star Sports Network पर उपलब्ध होगी.

टीम इंडिया बनाम नीदरलैंड के बीच 36वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs NED T20 World Cup 36th Match Date And Venue)

भारत में टीम इंडिया बनाम नीदरलैंड के बीच खेले जानें वाले 36वें मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs NED T20 World Cup 36th Match Live TV Channel Telecast In India)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 36वें मुकाबले में भारत और नीदरलैंड की भिड़ंत आप भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख पाएंगे.

टीम इंडिया बनाम नीदरलैंड के बीच 36वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch IND vs NED T20 World Cup 36th Match Live Streaming In India)

भारत और नीदरलैंड के बीच 36वें मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप (Jio Hotstar App) और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs NED 36th Match Playing Prediction)

टीम इंडिया: ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

नीदरलैंड: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्रीलिंक, निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरासमस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेट कीपर), डायलन लीचर, रुबेन ट्रम्पेलमैन, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, मैक्स हेंगो.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.