IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 18th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team, T20 World Cup 2026 18th Match Date And Time Details: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला कल यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम (Old Trafford Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय टीम लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीका महिला टीम दूसरी जीत हासिल करना चाहेगी. भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अपने दोनों मुकाबले जीत चुकी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Toss Winner Prediction: चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें किस टीम का पलड़ा दिख रहा है भारी

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत को हराकर सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs SA-W T20I Head To Head)

भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच अब तक कुल 24 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम को 10 मुकाबलों में सफलता मिली है. वहीं तीन मुकाबले बेनतीजा रहे हैं. हालांकि अप्रैल 2026 में खेली गई द्विपक्षीय सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4-1 से हराया था.

भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अहम भूमिका निभा सकती हैं. गेंदबाजी में श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल पर नजरें रहेंगी. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के लिए लॉरा वोल्वार्ड्ट, सुने लुस, मरिजाने कप्प और एनेरी डर्कसेन बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल और नॉनकुलुलेको म्लाबा टीम की ताकत होंगी.

ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Old Trafford Stadium Pitch Report)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला कल यानी 21 जून को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल और मूवमेंट मिल सकती है. हालांकि बल्लेबाजों के सेट होने के बाद रन बनाना आसान हो जाता है. आउटफील्ड तेज होने के कारण चौके-छक्के भी खूब देखने को मिल सकते हैं. यहां पहली पारी का औसत स्कोर 154 से 164 रन के बीच रहता है.

मैनचेस्टर का मौसम (Manchester Weather Update)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला कल यानी 21 जून को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. एक्यूवेदर के अनुसार, 21 जून को मैनचेस्टर में मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा. अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना 10 प्रतिशत है. बीच-बीच में बादल छाए रह सकते हैं. ऐसे में फैंस को पूरे मुकाबले का रोमांच देखने को मिल सकता है.

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर, शफाली वर्मा और स्मृति मंधाना पर सभी की नजरें रहेंगी. हरमनप्रीत ने पिछले 9 मैचों में 301 रन बनाए हैं. वहीं शफाली वर्मा ने पिछले 10 मैचों में 264 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में श्री चरणी ने पिछले 9 मैचों में 15 विकेट झटके हैं. दक्षिण अफ्रीका की ओर से लॉरा वोल्वार्ड्ट ने पिछले 10 मैचों में 438 रन बनाए हैं. वहीं गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको म्लाबा ने पिछले 9 मैचों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 Match Date And Venue)

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला कल यानी 21 जून को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले होगा.

भारत में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 Match Live TV Channel Telecast In India)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला कल यानी 21 जून को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. फैंस टीवी पर मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं.

भारत में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 Match Live Streaming In India)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला कल यानी 21 जून को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs SA-W Match Playing Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड और नंदनी शर्मा.

दक्षिण अफ्रीका: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मरिजाने कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.