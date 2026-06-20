India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Toss Winner Prediction: चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें किस टीम का पलड़ा दिख रहा है भारी

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd ODI Match Toss Winner Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 20 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज में भारतीय टीम 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. ऐसे में मेजबान टीम की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Live Streaming In India: क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगा भारत, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत ने दूसरे वनडे मुकाबले में 402 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी की ताकत दिखाई थी. शुभमन गिल और ईशान किशन शानदार फॉर्म में हैं, जबकि युवा गेंदबाज गुरनूर बरार ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के गेंदबाज पिछले मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए थे. ऐसे में आखिरी वनडे में टीम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अहम है. भारत सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगा, जबकि अफगानिस्तान सम्मान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच टाई रहा है. अफगानिस्तान अभी तक भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में जीत हासिल नहीं कर पाया है.

भारत की टीम तीसरे वनडे में भी जीत के साथ सीरीज का समापन करना चाहेगी. बल्लेबाजी में शुभमन गिल, रोहित शर्मा और ईशान किशन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में गुरनूर बरार, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. चेन्नई की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. हालांकि शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी सहायता मिल सकती है. यहां की विकेट मैच आगे बढ़ने के साथ धीमी होती जाती है, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अब तक इस मैदान पर खेले गए 28 वनडे मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 मैच जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को 12 मैचों में सफलता मिली है.

भारत बनाम अफगानिस्तान में कौन होगा टॉस का बॉस? (IND vs AFG Toss Winner Prediction)

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले में टॉस अहम भूमिका निभा सकता है. चेन्नई की पिच और आंकड़ों को देखते हुए दोनों कप्तान पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं ताकि बाद में धीमी होती विकेट का फायदा स्पिनरों को मिल सके. हमारी टॉस भविष्यवाणी के अनुसार भारतीय टीम टॉस जीत सकती है. हालांकि टॉस पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है और इसका वास्तविक परिणाम मैच शुरू होने से ठीक पहले ही सामने आएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 3rd ODI Match Playing Prediction)

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दारविश रसूली, राशिद खान, नंगेयालिया खरोटी, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी और बिलाल सामी.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.