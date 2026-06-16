IND-W vs NED-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Netherlands Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 Match Date And Time Details: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का मुकाबला कल यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि नीदरलैंड की कमान बैबेट डी लीडे (Babette de Leede) के हाथों में होगी. दोनों टीमों के बीच इस प्रारूप में यह पहला मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमें जीत के साथ मैच अपने नाम करना चाहेंगी. इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में होगी. जबकि, नीदरलैंड महिला टीम की अगुवाई बैबेट डी लीडे (Babette de Leede) करती नजर आएंगी. यह भी पढ़ें: NZ-W vs SL-W T20 World Cup 2026 7th Match Winner Prediction: क्या श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज कर पाएगा न्यूजीलैंड? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत और नीदरलैंड के बीच यह मुकाबला काफी दिलचस्प रहने की उम्मीद है. भारतीय टीम इस मुकाबले में मजबूत दावेदार के रूप में उतरेगी. वहीं नीदरलैंड की टीम भी उलटफेर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. भारत और नीदरलैंड के बीच महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कोई मुकाबला नहीं खेला गया है. ऐसे में दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी. भारतीय टीम के पास इस मुकाबले में इतिहास बनाने का मौका होगा, जबकि नीदरलैंड भी यादगार शुरुआत करना चाहेगा.

भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं दीप्ति शर्मा और क्रांति गौड गेंद और बल्ले दोनों से अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड की कप्तान बैबेट डी लीडे शानदार फॉर्म में हैं और टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी. बल्लेबाजी में हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर भी अहम भूमिका निभा सकती हैं.

ऐसा रहेगा मौसम (Leeds Weather Update)

एक्यूवेदर के अनुसार, 17 जून को लीड्स का मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश होने की 10 प्रतिशत संभावना है. पूरे दिन बादल छाए रह सकते हैं. ऐसे में मौसम के कारण मैच में ज्यादा बाधा आने की उम्मीद नहीं है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (IND-W vs NED-W Match Key Players To Watch Out)

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में श्री चरणी और क्रांति गौड अहम भूमिका निभा सकती हैं. नीदरलैंड की ओर से बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर बड़ी पारियां खेल सकती हैं. गेंदबाजी में कैरोलीन डी लैंग और सिल्वर सीजर्स मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला के बीच मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 Match Date And Venue)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का मुकाबला 17 जून को लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले होगा.

भारत में भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 Match Live TV Channel Telecast In India)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का मुकाबला 17 जून को खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. फैंस टीवी पर मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं.

भारत में भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 Match Live Streaming In India)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का मुकाबला 17 जून को खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs NED-W Playing Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड.

नीदरलैंड: हीदर सीजर्स, फेबे मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीडे (कप्तान और विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, रॉबिन रिजके, सान्या खुराना, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस जविलिंग, कैरोलीन डी लैंग, सिल्वर सीजर्स और इसाबेल वोनिंग.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.