NZ-W vs SL-W T20 World Cup 2026 7th Match Winner Prediction: क्या श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज कर पाएगा न्यूजीलैंड? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

न्यूज़ीलैंड बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 7th Match Winner Prediction: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का सातवां मुकाबला आज यानी 16 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों को अपने-अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. न्यूजीलैंड महिला टीम को वेस्टइंडीज महिला टीम ने 7 विकेट से हराया था. वहीं श्रीलंका महिला टीम को इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ 87 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. ऐसे में दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) के हाथों में होगी. जबकि, श्रीलंका महिला टीम की अगुवाई चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) करती नजर आएंगी. यह भी पढ़ें: NZ-W vs SL-W T20 World Cup 2026 7th Match Preview: आज पहली जीत की तलाश में भिड़ेंगी न्यूजीलैंड और श्रीलंका, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

न्यूजीलैंड महिला टीम अपने पहले मुकाबले में हार झेलने के बाद वापसी करना चाहेगी. टीम के लिए ब्रूक हैलीडे ने पिछले मैच में 40 रन बनाए थे, जबकि जेस केर ने गेंदबाजी में 2 विकेट झटके थे. दूसरी तरफ श्रीलंका महिला टीम को इंग्लैंड के खिलाफ एकतरफा हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में चमारी अथापथु की अगुवाई वाली टीम इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का यह मुकाबला साउथम्प्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह करो या मरो जैसा मैच होगा. लगातार दूसरी हार से सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो सकती है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला हेड टू हेड (NZ-W vs SL-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच अब तक 17 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला टीम का दबदबा देखने को मिला है. न्यूजीलैंड ने 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि श्रीलंका महिला टीम को सिर्फ 2 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला.

न्यूजीलैंड महिला टीम की बल्लेबाजी अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और ब्रूक हैलीडे पर काफी हद तक निर्भर करेगी. वहीं गेंदबाजी में जेस केर और रोजमेरी मेयर अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम को चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और निलाक्षी डी सिल्वा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में मल्की मदारा और सुगंधिका कुमारी टीम की बड़ी ताकत होंगी.

न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच यह मुकाबला द रोज बाउल में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है. तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनरों को अतिरिक्त टर्न और पकड़ मिल सकती है. ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा.

न्यूजीलैंड महिला टीम के लिए अमेलिया केर, ब्रूक हैलीडे और जेस केर पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं श्रीलंका महिला टीम के लिए चमारी अथापथु, निलाक्षी डी सिल्वा और मल्की मदारा अहम भूमिका निभा सकती हैं. अमेलिया केर और मल्की मदारा के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं चमारी अथापथु और जेस केर के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा सोफी डिवाइन और सुगंधिका कुमारी की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

ये टीम मार सकती है बाजी (NZ-W vs SL-W Match Winner Prediction)

न्यूजीलैंड महिला टीम कागजों पर श्रीलंका महिला टीम के मुकाबले अधिक संतुलित और अनुभवी नजर आती है. अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और जेस केर जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को मजबूती देती है. दूसरी तरफ श्रीलंका महिला टीम काफी हद तक चमारी अथापथु पर निर्भर रहती है. यदि चमारी बड़ी पारी खेलने में सफल रहती हैं तो श्रीलंका मुकाबले में चुनौती पेश कर सकता है. हालांकि मौजूदा फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड और टीम संतुलन को देखते हुए न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है.

न्यूजीलैंड महिला की जीत की संभावना: 68%

श्रीलंका महिला की जीत की संभावना: 32%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ-W vs SL-W Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड महिला: जॉर्जिया प्लिमर, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), अमेलिया केर (कप्तान), सोफी डिवाइन, ब्रूक हैलीडे, मैडी ग्रीन, इज़ी शार्प, जेस केर, नेंसी पटेल, रोजमेरी मेयर, ब्री इलिंग.

श्रीलंका महिला: विश्मी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, हंसिमा करुणारत्ने, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, मिथाली अयोध्या.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.