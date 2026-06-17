India Women vs Netherlands Women T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है भारत और नीदरलैंड का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

भारत बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Netherlands Women's National Cricket Team T20I Stats: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, बैबेट डी लीडे (Babette de Leede) की अगुवाई वाली नीदरलैंड महिला टीम टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारतीय महिला टीम इस मुकाबले में मजबूत दावेदार के रूप में मैदान में उतरेगी. टीम के पास स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा जैसी अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम अपनी कप्तान बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर के प्रदर्शन पर काफी हद तक निर्भर करेगी.

भारत और नीदरलैंड के बीच यह मुकाबला महिला टी20 विश्व कप 2026 में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद अहम है. भारत लगातार दूसरी जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा, जबकि नीदरलैंड पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़े आंकड़ों और जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला हेड टू हेड (IND-W vs NED-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और नीदरलैंड की टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कोई हेड टू हेड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.

महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड:

कुल मैच: 0

भारत जीता: 0

नीदरलैंड जीता: 0

बेनतीजा: 0

भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और क्रांति गौड अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड के लिए बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगी.

हेडिंग्ले स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Headingley Stadium Pitch Report)

भारत और नीदरलैंड के बीच यह मुकाबला हेडिंग्ले, लीड्स में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिलने की संभावना रहती है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को सावधानी बरतनी होगी. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. ऐसे में एक संतुलित मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है.

महिला टी20 में दोनों टीमों के प्रमुख आंकड़े (IND-W vs NED-W T20I Stats)

हरमनप्रीत कौर ने पिछले 9 टी20 मुकाबलों में 48.5 की औसत से 291 रन बनाए हैं. स्मृति मंधाना ने पिछले 8 मैचों में 140 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए हैं. श्री चरणी ने पिछले 9 मुकाबलों में 14 विकेट अपने नाम किए हैं. दूसरी तरफ, बैबेट डी लीडे ने पिछले 10 मैचों में 113 की स्ट्राइक रेट से 237 रन बनाए हैं. हीदर सीजर्स ने पिछले 9 मुकाबलों में 9 विकेट झटके हैं. दीप्ति शर्मा बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं. भारत के लिए हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं नीदरलैंड के लिए बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs NED-W Women's T20 World Cup 2026 Match Playing Prediction)

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड.

नीदरलैंड महिला: हीदर सीजर्स, फेबे मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीडे (कप्तान और विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, रॉबिन रिजके, सान्या खुराना, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस जविलिंग, कैरोलीन डी लैंग, सिल्वर सीजर्स और इसाबेल वोनिंग.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.