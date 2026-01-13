India vs New Zealand ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team 2nd ODI Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 14 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला राजकोट (Rajkot) के निरंजन शाह स्टेडियम (Niranjan Shah Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के लिए मैदान में उतरेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman GIll) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं.

शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी. कप्तान गिल और श्रेयस अय्यर भी बड़ी पारी खेलने को आतुर होंगे. वहीं, स्पिन गेंदबाजी की कमान कुलदीप यादव के हाथों में होगी. मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे. दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे. सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स से टीम को एक बार फिर से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में काइल जैमीसन फिर टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे.

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी में पहला मैच जीतने वाली टीम इंडिया जीत दर्ज कर सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी. इसी तरह माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम जीत हासिल कर सीरीज में बराबरी करने का प्रयास करेगी.

भारत और न्यूजीलैंड वनडे हेड-टू-हेड (IND vs NZ Head to Head in ODIs)

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 121 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडियाने 63 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को महज 50 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, सात मैच का कोई परिणाम नहीं निकला और एक मैच टाई रहा है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 41 पारियों में 46.05 की औसत के साथ 1,750 रन बनाए हैं. इस दौरान सचिन तेंदुलकर के बल्ले से पांच शतक निकले हैं. विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 पारियों में 55.23 की औसत से 1,657 रन बनाए हैं. वहां, विराट कोहली ने छह शतक जड़ें हैं. गेंदबाजी में जवागल श्रीनाथ ने 30 मैचों में 20.41 की औसत से 51 विकेट लिए. वर्तमान भारतीय गेंदबाज में कुलदीप यादव ने 26.33 की औसत से 24 विकेट लिए.

टीम इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड के इन खिलाड़ियों ने मचाया तांडव

न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर ने टीम इंडिया के खिलाफ 47.75 की औसत से 1,385 रन बनाए थे. इस दौरान रॉस टेलर के बल्ले से तीन शतकीय पारियां निकली हैं. टीम इंडिया के खिलाफ केन विलियमसन ने 44.25 की औसत से 1,239 रन, और डेरिल मिचेल ने 48.62 की औसत से 389 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में टिम साउथी ने टीम इंडिया के खिलाफ 24 पारियों में 36.23 की औसत से 38 विकेट लिए थे. काइल मिल्स ने 34.53 की औसत से 29 पारियों में 32 विकेट लिए थे.

भारत में कोई वनडे सीरीज नहीं जीत सकी है न्यूजीलैंड

अब तक दोनों टीमें कुल 17 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से 9 सीरीज भारतीय टीम ने जीती हैं और 6 सीरीज न्यूजीलैंड ने अपने नाम की हैं. इस बीच 2 सीरीज ड्रॉ रही हैं. अपने देश में खेलते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी 7 सीरीज जीती है. दिलचस्प रूप से कीवी टीम ने 1988 में भारत में पहली बार सीरीज खेली थी और अब तक सीरीज नहीं जीती है.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.