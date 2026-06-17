India vs Afghanistan ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है भारत और अफगानिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team ODI Stats: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में भारतीय टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पहले वनडे में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को हर विभाग में पीछे छोड़ दिया था. बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई थी, जबकि गेंदबाजों ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करने के लिए पूरी ताकत झोंकना चाहेगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. भारत की नजर सीरीज जीतने पर होगी, जबकि अफगानिस्तान की टीम बराबरी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़े आंकड़ों और जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला है. भारत ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.

वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड:

कुल मैच: 5

भारत जीता: 4

अफगानिस्तान जीता: 0

टाई: 1

बेनतीजा: 0

भारतीय टीम को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे.

इकाना स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Ekana Stadium Pitch Report)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिनर्स हावी हो जाते हैं. बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. इस विकेट पर 250 से 280 रन का स्कोर अच्छा माना जा सकता है.

वनडे में दोनों टीमों के प्रमुख आंकड़े (IND vs AFG ODI Stats)

रोहित शर्मा ने पिछले 10 वनडे मैचों में 425 रन बनाए हैं. केएल राहुल के बल्ले से पिछले 10 मैचों में 356 रन निकले हैं. इब्राहिम जादरान ने पिछले 6 वनडे मैचों में 430 रन बनाए हैं. अर्शदीप सिंह ने पिछले 7 मैचों में 13 विकेट झटके हैं. कुलदीप यादव ने पिछले 7 वनडे मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं. राशिद खान ने पिछले 7 मुकाबलों में 16 विकेट चटकाए हैं.

भारत के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 2nd ODI Match Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सैफ.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.