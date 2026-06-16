IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Netherlands Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview Details: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का मुकाबला कल यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम जीत के क्रम को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, नीदरलैंड की टीम पहली जीत दर्ज करना चाहेगी. भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि नीदरलैंड की कमान बैबेट डी लीडे (Babette de Leede) के हाथों में होगी. भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी, जबकि नीदरलैंड की टीम पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी. यह भी पढ़ें: NZ-W vs SL-W T20 World Cup 2026 7th Match Winner Prediction: क्या श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज कर पाएगा न्यूजीलैंड? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत और नीदरलैंड के बीच यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पहला मुकाबला होगा. भारतीय टीम इस मैच में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी, लेकिन नीदरलैंड की टीम भी उलटफेर करने का माद्दा रखती है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला हेड टू हेड (IND-W vs NED-W Head To Head)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच अब तक कोई मुकाबला नहीं खेला गया है. दोनों टीमें पहली बार इस प्रारूप में आमने-सामने होंगी. ऐसे में दोनों टीमों के पास इतिहास रचने का मौका होगा.

भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं दीप्ति शर्मा बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं. गेंदबाजी में श्री चरणी और क्रांति गौड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम को कप्तान बैबेट डी लीडे से बड़ी उम्मीदें होंगी. बल्लेबाजी में हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं गेंदबाजी में हीदर सीजर्स और कैरोलीन डी लैंग भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

हेडिंग्ले स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Headingley Stadium Pitch Report)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का मुकाबला 17 जून को लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जाएगा. हेडिंग्ले की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से स्विंग और अतिरिक्त उछाल देखने को मिल सकता है. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

लीड्स का मौसम (Leeds Weather Update)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का मुकाबला 17 जून को लीड्स में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. बारिश की संभावना करीब 10 प्रतिशत है. ऐसे में मौसम के कारण मैच में ज्यादा बाधा आने की उम्मीद नहीं है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (IND-W vs NED-W Match Key Players To Watch Out)

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में श्री चरणी और क्रांति गौड अहम भूमिका निभा सकती हैं. नीदरलैंड की ओर से बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. गेंदबाजी में कैरोलीन डी लैंग और सिल्वर सीजर्स मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला? (IND-W vs NED-W Live Streaming And Telecast Details)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs NED-W Playing Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड.

नीदरलैंड: हीदर सीजर्स, फेबे मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीडे (कप्तान और विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, रॉबिन रिजके, सान्या खुराना, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस जविलिंग, कैरोलीन डी लैंग, सिल्वर सीजर्स और इसाबेल वोनिंग.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.