India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Live Toss And Scorecard: एमए चिदंबरम स्टेडियम में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd ODI Live Toss And Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs AFG) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 20 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेला जा रहा है. भारतीय टीम ने पहले दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. ऐसे में मेजबान टीम की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी. वहीं अफगानिस्तान की टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरी है. शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. जबकि, अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है भारत और अफगानिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

एमए चिदंबरम स्टेडियम में अफगानिस्तान ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 3rd ODI Match Playing)

भारत: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, एएम ग़ज़नफ़र, ज़िया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक.

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard)

तीन मैचों की वनडे सीरीज के इस आखिरी मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान आमने-सामने हैं. वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 5 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अभी तक भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में जीत दर्ज नहीं कर पाई है. ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आता है.

भारत की टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे स्टार बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और रहमत शाह जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और नंगेयालिया खरोटी टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. चेन्नई की विकेट आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है. मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अब तक यहां खेले गए 28 वनडे मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 मैच जीते हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.