India vs Afghanistan ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है भारत और अफगानिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team ODI Stats: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 20 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. ऐसे में टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Chennai Weather Update: चेन्नई में बारिश बिगाड़ेगी खेल या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? तीसरे वनडे से पहले जानें मौसम का हाल

भारतीय टीम ने इस सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. दूसरे वनडे में भारत ने 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. कप्तान शुभमन गिल ने 154 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जबकि ईशान किशन ने भी शतक लगाकर अपनी फॉर्म का परिचय दिया था. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संघर्ष करती नजर आई है. हालांकि अनुभवी राशिद खान और नंगेयालिया खरोटी से टीम को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली बार कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली जा रही है. भारतीय टीम ने शुरुआती दोनों मुकाबलों में अपना दबदबा कायम रखा है. ऐसे में सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी मेजबान टीम जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों और दोनों टीमों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला है. भारत ने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला नहीं जीत सकी है. दोनों टीमों के बीच 2018 में खेला गया मुकाबला टाई रहा था.

भारत की टीम के लिए शुभमन गिल, ईशान किशन और गुरनूर बरार शानदार फॉर्म में हैं. गिल ने इस सीरीज में दो पारियों में 238 रन बनाए हैं. वहीं गुरनूर बरार ने दो मैचों में 6 विकेट झटके हैं. दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और नंगेयालिया खरोटी अहम भूमिका निभा सकते हैं.

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबलों का इतिहास ज्यादा लंबा नहीं रहा है, लेकिन आंकड़ों में टीम इंडिया का दबदबा साफ दिखाई देता है. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और अनुभव के मामले में भारत का पलड़ा भारी नजर आता है. हालांकि अफगानिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में वनडे क्रिकेट में काफी सुधार किया है और वह किसी भी टीम को चुनौती देने की क्षमता रखता है.

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के प्रमुख आंकड़े (IND vs AFG ODI Stats)

कुल मुकाबले: 6

भारत की जीत: 5

अफगानिस्तान की जीत: 0

टाई मैच: 1

बेनतीजा: 0

भारत के खिलाफ अफगानिस्तान का सर्वोच्च स्कोर: 272 रन

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का सर्वोच्च स्कोर: 402 रन

भारत के लिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन: शुभमन गिल (238 रन)

अफगानिस्तान के लिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट: नंगेयालिया खरोटी

भारत के लिए शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं ईशान किशन और रोहित शर्मा भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में गुरनूर बरार, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह टीम की ताकत होंगे. दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 3rd ODI Match Playing Prediction)

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दारविश रसूली, राशिद खान, नंगेयालिया खरोटी, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी और बिलाल सामी.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.