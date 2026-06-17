IND-W vs NED-W, Women's T20 World Cup 2026 10th Match Preview: जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी भारतीय महिला टीम, पहली जीत की तलाश में उतरेगा नीदरलैंड; मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Netherlands Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 10th Match Preview Details: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट में अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, बैबेट डी लीडे (Babette de Leede) की अगुवाई वाली नीदरलैंड महिला टीम टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह दोनों टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला मुकाबला होगा. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत और नीदरलैंड के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का यह मुकाबला लीड्स में खेला जाएगा. भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा होगा और टीम लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम मजबूत भारतीय टीम को चुनौती देकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला हेड टू हेड (IND-W vs NED-W Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह पहला मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के पास इतिहास रचने का शानदार मौका रहेगा.

भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और क्रांति गौड अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड महिला टीम के लिए बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी. गेंदबाजी में हीदर सीजर्स और कैरोलीन डी लैंग टीम की ताकत होंगी.

हेडिंग्ले स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Headingley Stadium Pitch Report)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. मैच की शुरुआत में गेंद को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिल सकता है, जिससे बल्लेबाजों को सावधानी बरतनी होगी. हालांकि समय के साथ पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती जाती है. ऐसे में शुरुआत में गेंदबाज और बाद में बल्लेबाज हावी हो सकते हैं. इस मैदान पर संतुलित मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND-W vs NED-W Key Players To Watch Out): भारत के लिए हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में श्री चरणी और क्रांति गौड अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड के लिए बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): स्मृति मंधाना और हीदर सीजर्स के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं शफाली वर्मा और कैरोलीन डी लैंग के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा बैबेट डी लीडे और दीप्ति शर्मा की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला के बीच मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND-W vs NED-W Women's T20 World Cup 2026 Match Date And Venue)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला आज यानी 17 जून को लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND-W vs NED-W Women's T20 World Cup 2026 Match Live TV Channel Telecast In India)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.

भारत में भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND-W vs NED-W Women's T20 World Cup 2026 Match Live Streaming In India)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs NED-W Women's T20 World Cup 2026 Match Playing Prediction)

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड.

नीदरलैंड महिला: हीदर सीजर्स, फेबे मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीडे (कप्तान और विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, रॉबिन रिजके, सान्या खुराना, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस जविलिंग, कैरोलीन डी लैंग, सिल्वर सीजर्स और इसाबेल वोनिंग.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.