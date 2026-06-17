IND-W vs NED-W, Women's T20 World Cup 2026 10th Match Headingley Weather Update: लीड्स में बारिश बनेगी बाधा या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुत्फ? रोमांचक मैच से पहले जानें मौसम और पिच का हाल

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India Women's National Cricket Team vs Netherlands Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 10th Match Headingley Weather Update: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, बैबेट डी लीडे (Babette de Leede) की अगुवाई वाली नीदरलैंड महिला टीम टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है और अब उसकी नजर लगातार दूसरी जीत पर होगी. टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम अपनी कप्तान बैबेट डी लीडे और हीदर सीजर्स के दम पर मजबूत चुनौती पेश करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला लीड्स में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम है. भारत जीत के साथ सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगा, जबकि नीदरलैंड की टीम उलटफेर कर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला हेड टू हेड (IND-W vs NED-W Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह पहला मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच किसी भी तरह का हेड टू हेड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.

भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और क्रांति गौड अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड के लिए बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगी.

हेडिंग्ले स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Headingley Stadium Pitch Report)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में गेंद को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती जाती है. ऐसे में शुरुआत में गेंदबाज और बाद में बल्लेबाज हावी हो सकते हैं. इस मैदान पर एक संतुलित मुकाबला देखने को मिल सकता है.

लीड्स का मौसम (Leeds Weather Update)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच मुकाबला आज लीड्स में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. बारिश की संभावना लगभग 10 प्रतिशत बताई गई है. हालांकि भारी बारिश की कोई आशंका नहीं है, जिससे फैंस को पूरे मुकाबले का आनंद मिलने की उम्मीद है.

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में श्री चरणी और क्रांति गौड अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड के लिए बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर टीम की सबसे बड़ी उम्मीद होंगी. भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs NED-W Women's T20 World Cup 2026 Match Playing Prediction)

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड.

नीदरलैंड महिला: हीदर सीजर्स, फेबे मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीडे (कप्तान और विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, रॉबिन रिजके, सान्या खुराना, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस जविलिंग, कैरोलीन डी लैंग, सिल्वर सीजर्स और इसाबेल वोनिंग.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.