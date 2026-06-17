IND-W vs NED-W, Women's T20 World Cup 2026 10th Match Headingley Pitch Report: हेडिंग्ले में बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? रोमांचक मुकाबले से पहले जानें पिच का मिजाज

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India Women's National Cricket Team vs Netherlands Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 10th Match Headingley Pitch Report: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, बैबेट डी लीडे (Babette de Leede) की अगुवाई वाली नीदरलैंड महिला टीम टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला टीम शानदार लय में नजर आ रही है और अब उसकी निगाहें लगातार दूसरी जीत पर होंगी. टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम अपनी कप्तान बैबेट डी लीडे और हीदर सीजर्स के दम पर चुनौती पेश करना चाहेगी.

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला लीड्स में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद अहम है. भारत जीत के साथ अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगा, जबकि नीदरलैंड की टीम टूर्नामेंट में पहला जीत दर्ज करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला हेड टू हेड (IND-W vs NED-W Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह पहला मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कोई हेड टू हेड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.

भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और क्रांति गौड अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड के लिए बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगी.

हेडिंग्ले स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Headingley Stadium Pitch Report)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिलता है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को काफी सतर्क रहना पड़ सकता है. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती जाती है और रन बनाना आसान हो जाता है. ऐसे में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी कर सकती है ताकि शुरुआती परिस्थितियों का फायदा उठाया जा सके.

लीड्स का मौसम (Leeds Weather Update)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच मुकाबला आज लीड्स में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. बारिश की संभावना लगभग 10 प्रतिशत बताई गई है. ऐसे में मौसम मैच में थोड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन पूरे मुकाबले के आयोजन की उम्मीद है.

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में श्री चरणी और क्रांति गौड अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड के लिए बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर टीम की सबसे बड़ी उम्मीद होंगी. भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs NED-W Women's T20 World Cup 2026 Match Playing Prediction)

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड.

नीदरलैंड महिला: हीदर सीजर्स, फेबे मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीडे (कप्तान और विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, रॉबिन रिजके, सान्या खुराना, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस जविलिंग, कैरोलीन डी लैंग, सिल्वर सीजर्स और इसाबेल वोनिंग.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.