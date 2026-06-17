IND-W vs NED-W Dream11 Prediction, Women's T20 World Cup 2026 10th Match: महिला टी20 विश्व कप में आज भारत और नीदरलैंड के बीच होगी रोमांचक टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी टीम

भारत बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Netherlands Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 Dream11 Prediction 10th Match: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, बैबेट डी लीडे (Babette de Leede) की अगुवाई वाली नीदरलैंड महिला टीम टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारतीय महिला टीम इस मुकाबले में मजबूत दावेदार के रूप में मैदान में उतरेगी. टीम के पास अनुभव और संतुलन दोनों मौजूद हैं. स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर जैसी बल्लेबाज किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता रखती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम अपनी कप्तान बैबेट डी लीडे और हीदर सीजर्स के प्रदर्शन पर काफी हद तक निर्भर करेगी.

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला हेडिंग्ले में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद अहम है. भारत लगातार दूसरी जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा, जबकि नीदरलैंड पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला हेड टू हेड (IND-W vs NED-W Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह पहला मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कोई हेड टू हेड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और क्रांति गौड अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड के लिए बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगी.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला पिच रिपोर्ट (IND-W vs NED-W Pitch Report)

हेडिंग्ले की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से स्विंग और उछाल मिलने की संभावना रहती है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को सावधानी बरतनी होगी. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी करना आसान हो सकता है. ऐसे में ऑलराउंडर्स और नई गेंद से गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों को फैंटेसी टीम में शामिल करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला ड्रीम11 टीम सुझाव (IND-W vs NED-W Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: ऋचा घोष, बैबेट डी लीडे

बल्लेबाज: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, फेबे मोल्केनबोएर

ऑलराउंडर: दीप्ति शर्मा, स्टर्रे कालिस

गेंदबाज: श्री चरणी, क्रांति गौड, हीदर सीजर्स

कप्तान (Captain): स्मृति मंधाना

उपकप्तान (Vice Captain): दीप्ति शर्मा.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (IND-W vs NED-W Top Fantasy Picks)

स्मृति मंधाना शानदार फॉर्म में हैं और बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखती हैं. हरमनप्रीत कौर मध्यक्रम में मैच का रुख बदल सकती हैं. दीप्ति शर्मा बल्ले और गेंद दोनों से अंक दिलाने में सक्षम हैं, इसलिए वह फैंटेसी टीम के लिए बेहतरीन विकल्प होंगी.

नीदरलैंड की ओर से बैबेट डी लीडे सबसे अहम खिलाड़ी होंगी. वह बल्लेबाजी के साथ विकेटकीपिंग से भी अतिरिक्त अंक दिला सकती हैं. हीदर सीजर्स गेंदबाजी में विकेट निकालकर फैंटेसी खिलाड़ियों को अच्छे अंक दिला सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs NED-W Women's T20 World Cup 2026 Match Playing Prediction)

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड.

नीदरलैंड महिला: हीदर सीजर्स, फेबे मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीडे (कप्तान और विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, रॉबिन रिजके, सान्या खुराना, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस जविलिंग, कैरोलीन डी लैंग, सिल्वर सीजर्स और इसाबेल वोनिंग.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.