IND vs NZ 3rd T20I 2026, Guwahati Weather, Rain Forecast and Pitch Report: गुवाहाटी में बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त, मुकाबले से पहले जानें मौसम का हाल

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team 3rd T20I Match Guwahati Weather Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 25 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को सात विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं.

इस सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला गया था. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को 48 रनों से हार मिली थी, जबकि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को टीम इंडिया के हाथों सात विकेट से रायपुर में हार का सामना करना पड़ा. अब भारतीय क्रिकेट फैंस जानने के लिए उत्सुक हैं कि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कब, कहां और किस तारीख को खेला जाएगा है. तो चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं.

इन खिलाड़ियों पर गुवाहाटी में रहेंगी नजरें

तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव पर बल्लेबाजी के दौरान नजरें रहेंगी. तो वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह से फैंस को उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी. ये सभी खिलाड़ी सीरीज में अब तक टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं. अभिषेक, सूर्या और ईशान एक-एक अर्धशतक जड़ चुके हैं. जबकि वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह के खाते में भी विकेट मौजूद हैं.

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs NZ T20I Head To Head Record)

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 27 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 16 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को महज 10 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, एक मैच टाई रहा है. भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने नौ मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, सिर्फ चार मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं.

गुवाहाटी मौसम अपडेट (Guwahati Weather Forecast)

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 25 जनवरी को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. गुवाहाटी में मौसम क्रिकेट मैच के लिए पूरी तरह अनुकूल रहने की उम्मीद है. ताज़ा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शाम के समय आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे 40 ओवर का पूरा मुकाबला होने के आसार हैं. मैच के दौरान तापमान 18°C से गिरकर 14°C तक रह सकता है, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को सुहावना मौसम मिलेगा. हालांकि, अधिक नमी के कारण दूसरी पारी में ओस (Dew) अहम भूमिका निभा सकती है, जो गेंदबाज़ों के लिए चुनौती बन सकती है.

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पिच रिपोर्ट

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की रेड-सॉयल पिच बल्लेबाज़ों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां उछाल और बाउंस बराबर रहता है, जिससे बल्लेबाज़ शॉट्स खुलकर खेल सकते हैं. छोटी बाउंड्री और तेज़ आउटफील्ड के चलते एक बार फिर हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है. हालांकि शाम की नमी के कारण शुरुआत में तेज़ गेंदबाज़ों को हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन बाद में पिच पूरी तरह बल्लेबाज़ी के मुफ़ीद हो जाती है. टॉस जीतने वाली टीम के गेंदबाज़ी चुनने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस के चलते स्पिनरों को पकड़ बनाने में दिक्कत हो सकती है—जिसका फायदा चेज़ करने वाली टीम को मिलेगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs NZ 3rd T20I Match Playing Prediction)

टीम इंडिया: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.