IND vs ENG 2nd Test 2025 Preview: दूसरे टेस्ट में वापसी करेगी टीम इंडिया, इंग्लैंड बनाएगी अजेय बढ़त, यहां जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, की प्लेयर्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई(बुधवार) से बर्मिंघम(Birmingham ) के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड(Edgbaston) में खेला जाएगा. पहले टेस्ट में 371 रनों का विशाल लक्ष्य बचाने में नाकाम रहने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम अब वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. पहले मैच में टीम इंडिया का फील्डिंग प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, जहां यशस्वी जायसवाल ने अकेले चार कैच टपकाए. बल्लेबाज़ी में हालांकि यशस्वी, शुभमन, केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों ने शतक जड़कर दम दिखाया. लेकिन साई सुदर्शन की टेस्ट डेब्यू और करुण नायर की वापसी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही. भारत की सबसे बड़ी कमजोरी निचले क्रम की बल्लेबाज़ी रही, जहां ऑलराउंडर और टेलएंडर खिलाड़ी टिककर नहीं खेल पाए. गेंदबाज़ों को भी इंग्लैंड के निचले क्रम को आउट करने में काफी मेहनत करनी पड़ी. इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट से पहले जारी किया प्लेइंग इलेवन, जोफ्रा आर्चर को नहीं मिला मौका, बेन स्टोक्स ने विजयी टीम पर जताया भरोसा

वहीं इंग्लैंड की टीम आत्मविश्वास से लबरेज़ है. पहले टेस्ट में उनके टॉप-5 बल्लेबाज़ों ने अर्धशतक जड़े और विकेटकीपर जैमी स्मिथ ने भी दोनों पारियों में उपयोगी योगदान दिया. ब्राइडन कार्स और जोश टंग जैसे अनुभवहीन गेंदबाज़ों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. इंग्लैंड ने अपनी विजयी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे जोफ्रा आर्चर की टेस्ट में वापसी और टल गई है. दूसरी ओर, भारतीय टीम में कुछ बदलाव की संभावना हैं. जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है और उनकी जगह आकाश दीप को मौका मिल सकता है. वहीं, प्रैक्टिस सेशन में स्लिप में फील्डिंग करते दिखे नितीश कुमार रेड्डी और अच्छी बॉलिंग करते कुलदीप यादव भी टीम में शामिल हो सकते हैं.

टेस्ट में भारत बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड रिकार्ड्स(IND vs ENG Head to Head Records): भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल 137 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इनमें से इंग्लैंड ने 52 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि भारत को 35 मुकाबलों में सफलता मिली है. 50 टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं, जो दोनों टीमों के बीच संघर्षपूर्ण इतिहास को दर्शाता है. इन दोनों के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 25 से 28 जून 1932 के बीच खेला गया था, जो भारतीय टेस्ट इतिहास की शुरुआत भी था. आखिरी बार ये दोनों टीमें 20 से 24 जून 2025 के बीच आमने-सामने हुई थीं. जिसमें इंग्लैंड के हाथों भारत को करारी हर झेलनी पड़ी थी.

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टेस्ट 2025 मैच की प्रमुख खिलाड़ी(IND vs ENG Key Players To Watch Out): ओली पोप, बेन स्टोक्स, शोएब बशीर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(IND vs ENG Mini Battle): भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रायडन कार्स के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, जसप्रित बुमराह और ओली पोप के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई(बुधवार) से बर्मिंघमके एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:30 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस शाम 03:00 PM को होगा.

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टेस्ट 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का प्रसारण राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के पास हैं.जो इस सीरीज के सभी मैचों का लाइव प्रसारण अपने टीवी चैनल पर प्रदान करेंगे. वही, भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच का लाइव स्ट्रीमिंग फैंस के लिए पहले की तरह ही Jio Hotstar App पर की जाएगी.

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टेस्ट 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टंग, शोएब बशीर(घोषित)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन/करुण नायर, शुभमन गिल (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, ऋषभ पंत (उपकप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, शार्दुल ठाकुर/ नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा/अर्शदीप सिंह(संभावित)