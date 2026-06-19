IND vs ENG 2026: इंग्लैंड वनडे सीरीज से विराट कोहली की हो सकती है वापसी, फिटनेस टेस्ट के बाद होगा अंतिम फैसला

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India vs England ODI Series 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में वापसी कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 37 वर्षीय विराट कोहली चोट से तेजी से उबर रहे हैं और जल्द ही मैदान पर लौट सकते हैं. BAN vs AUS, 2nd T20I Match Live Score Update: चट्टोग्राम में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है सीरीज का अहम मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

विराट कोहली को टाटा आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. उन्हें डिस्टल सेमिमेम्ब्रेनोसस टेंडन टियर की समस्या हुई थी. इसके बावजूद उन्होंने फाइनल में नाबाद 75 रन की शानदार पारी खेलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

अफगानिस्तान सीरीज से रहे बाहर

चोट के कारण विराट कोहली मौजूदा भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं बन सके. हालांकि, BCCI से जुड़े सूत्रों के अनुसार उनकी रिकवरी उम्मीद से बेहतर चल रही है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोहली जल्द ही बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट देंगे. इसके बाद उनकी वापसी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी पहले संकेत दे चुके हैं कि कोहली इंग्लैंड सीरीज के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.

इंग्लैंड वनडे सीरीज 2026 का कार्यक्रम

भारत का इंग्लैंड दौरा पांच मैचों की टी20 सीरीज और तीन मैचों की वनडे सीरीज से मिलकर बना है. वनडे मुकाबलों का कार्यक्रम इस प्रकार है:

मैच तारीख वेन्यू पहला वनडे 14 जुलाई 2026 Edgbaston, बर्मिंघम दूसरा वनडे 16 जुलाई 2026 Sophia Gardens, कार्डिफ तीसरा वनडे 19 जुलाई 2026 Lord's, लंदन

भारतीय टीम का वनडे स्क्वाड इस सप्ताह घोषित किए जाने की संभावना है.

शानदार रहा है विराट का हालिया प्रदर्शन

विराट कोहली की वापसी भारतीय बल्लेबाजी क्रम को और मजबूत बनाएगी. वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और वह फिलहाल ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज हैं.

विराट कोहली के वनडे करियर के आंकड़े:

मैच: 311

रन: 14,797

बल्लेबाजी औसत: 59

शतक: 54

जनवरी 2026 में कोहली ने इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 108 गेंदों में 124 रन की शानदार पारी खेली थी. वहीं, 2025 में वह वनडे क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. उन्होंने 13 पारियों में 651 रन बनाए थे, जिसमें चार शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे.

इसके अलावा, 2023 वनडे विश्व कप में विराट कोहली ने 765 रन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए थे.

कहां देखें IND vs ENG ODI Series 2026?

भारत में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का सीधा प्रसारण Sony Sports Network पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी. भारतीय क्रिकेट प्रशंसक अब आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. यदि विराट कोहली पूरी तरह फिट होकर टीम में लौटते हैं, तो इंग्लैंड दौरे पर भारत की ताकत कई गुना बढ़ सकती है.