BAN vs AUS, 2nd T20I Match Live Score Update: चट्टोग्राम में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है सीरीज का अहम मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Live Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जा रहा है. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बांग्लादेश को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी. अब यह मुकाबला बांग्लादेश के लिए करो या मरो जैसा है. अगर मेजबान टीम यह मैच हारती है तो सीरीज भी गंवा देगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. बांग्लादेश के कप्तान तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) संभाल रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 3rd ODI Match Stats And Preview: तीसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरी हैं. पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार गेंदबाजी के दम पर बांग्लादेश को पूरी तरह दबाव में रखा था. अब मेजबान टीम वापसी कर सीरीज बराबर करना चाहेगी. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की नजर जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश को 4 मुकाबलों में जीत मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है.

बांग्लादेश की टीम में तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन और तौहीद हृदोय जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और महेदी हसन अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में एडम ज़म्पा, नाथन एलिस और जोएल डेविस टीम को मजबूती प्रदान करते हैं.

बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. हाल के मुकाबलों में यहां स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिली है. विकेट की धीमी प्रकृति के कारण बल्लेबाजों को रन बनाने में कठिनाई होती है. दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना भी आसान नहीं माना जाता. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है. इस पिच पर 150 से 160 रन का स्कोर भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.