IND vs AUS T20 Series Schedule: इस दिन से शुरू होगा टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज, यहां देखें दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर पूरा शेड्यूल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, T20I Series 2025 Full Schedule: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कैनबरा (Canberra) के मनुका ओवल स्टेडियम (Manuka Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो गई है. ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम कर ली. टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे के बाद अब टी20 सीरीज खेलेगी. ये पांच मैचों की सीरीज 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs England, 1st ODI Match Scorecard: माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 4 विकेट से रौंदा, सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त; यहां देखें NZ बनाम ENG के मैच का स्कोरकार्ड

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल (India vs Australia T20I Series 2025 full Schedule)

इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और बाकी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं. टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज में पांच मैच खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत 29 अक्टूबर को कैनबरा में होने वाले पहले मैच से होगी. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा. टी20 मैचों की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर होगी.

29 अक्टूबर - पहला टी20 (कैनबेरा)

31 अक्टूबर - दूसरा टी20 (मेलबर्न)

2 नवंबर - तीसरा टी20 (होबार्ट)

6 नवंबर - चौथा टी20 (गोल्ड कोस्ट)

8 नवंबर - पांचवां टी20 (ब्रिसबेन).

वनडे सीरीज गवाई टीम इंडिया

टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे पर्थ में खेला गया. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. दूसरे वनडे का एडिलेड में हुआ. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीत हासिल की. वहीं तीसरा वनडे सिडनी में खेला गया. सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया. इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये सीरीज 2-1 से जीत ली. आखिरी वनडे में टीम इंडिया की जीत के हीरो रोहित शर्मा और विराट कोहली बने. कप्तान शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद रोहित-विराट ने पारी को संभाला और 237 के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को जीत दिलाई.

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिच मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जम्पा.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.