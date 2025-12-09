ICC Fined Team India: आईसीसी ने लगाया टीम इंडिया पर जुर्माना, जानिए क्या थी वजह?

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: साउथ अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम पर जुर्माना लगा है. रायपुर में 3 दिसंबर को खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में धीमे ओवर-रेट के लिए टीम इंडिया पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया, "खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, खिलाड़ियों पर उनकी टीम की ओर से निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने पर मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है." भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, यहां जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने टाइम अलाउंस को ध्यान में रखते हुए टारगेट से दो ओवर कम फेंके, जिसके बाद आईसीसी एलीट पैनल के मेंबर रिची रिचर्डसन ने यह सजा सुनाई. केएल राहुल ने गलती स्वीकार करते हुए प्रस्तावित सजा पर सहमति जताई, जिससे आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.

रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले को साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए.

विराट कोहली ने 93 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 102 रन की पारी खेली, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 105 रन बनाए.

इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम (110) की शतकीय पारी के दम पर 4 गेंदें शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. मार्करम के अलावा, इस मुकाबले में मैथ्यू ब्रीत्जके (68) और देवाल्ड ब्रेविस (54) ने अर्धशतक लगाए.

सीरीज का तीसरा मुकाबला निर्णायक बन गया था. टीम इंडिया ने अंतिम मैच 9 विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली.

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाई है। इसके बाद वनडे सीरीज अपने नाम करते हुए करारा जवाब दिया. अब टीम इंडिया की निगाहें 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज जीतने पर होंगी.