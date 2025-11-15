How To Watch New Zealand vs West Indies 1st ODI Match Free Live Streaming Online: न्यूज़ीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच कल खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

New Zealand National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Live Streaming Online: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला कल यानी 16 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगली ओवल (Hagley Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे से खेला जाएगा. न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज में आमने-सामने होगी. न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरी टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3-1 से टी20 सीरीज जीती है. इस वनडे सीरीज में केन विलियमसन भी टीम में वापसी कर रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 1st ODI Match Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें
न्यूजीलैंड टीम को इस मैच में घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलेगा और वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है. न्यूजीलैंड टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी जीती है जिससे टीम का मनोबल ऊपर है और इस मैच में भी न्यूजीलैंड टीम आगे नजर आ रही है.
वेस्टइंडीज की टीम टी20 इंटरनेशनल सीरीज के खराब प्रदर्शन को भूलकर इस श्रृंखला में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. वेस्टइंडीज ने पिछली वनडे सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ खेली जिसमें वह 2-1 से हार गई. न्यूजीलैंड टीम ने अपनी पिछली एकदिवसीय श्रृंखला में इंग्लैंड को 3-0 से हराया है. वनडे फॉर्मेट में भी न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है. न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 10 मैचों में से 8 मैच जीते हैं.
न्यूजीलैंड की टीम ने वनडे फॉर्मेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और लगातार पांच मैच जीते हैं. इस पहले मैच में भी न्यूजीलैंड की टीम शानदार प्रदर्शन कर सकती है. इस सीरीज में टीम में अनुभवी खिलाड़ी केन विलियमसन और टॉम लैथम की वापसी हुई है तथा गेंदबाजी यूनिट में भी मैट हेनरी खेलते हुए नजर आएंगे जिससे टीम को मजबूती मिलेगी. न्यूजीलैंड टीम की बल्लेबाजी यूनिट काफी मजबूत नजर आ रही है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के लिए उनकी बल्लेबाजी ही चिंता का विषय रही है. इस सीरीज में वेस्टइंडीज को अपने बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.
NZ vs WI 1st ODI Match 2025 Viewing Option Details
|Series
|NZ vs WI 1st ODI 2025
|Date
|November 16
|Time
|06:30 AM Indian Standard Time
|Venues
|Hagley Oval, Christchurch
|Live Streaming and Telecast Details
|Sony Ten 1, Sony LIV, FanCode
न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ के बीच पहला वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा? (When is NZ vs WI 1st ODI Match? Know Date, Time and Venue)
न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 16 नवंबर को क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगली ओवल (Hagley Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे से खेला जाएगा. .
भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ के बीच पहले वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें? (Where to Watch NZ vs WI 5th T20I 2025 Live Telecast in India?)
न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ के बीच पहले वनडे मुकाबले का आधिकारिक प्रसारण भागीदार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) है. भारतीय दर्शक Sony Sports Network के टीवी चैनलों पर न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ क्रिकेट पहले टी20 का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. विभिन्न टीवी चैनलों पर सही समय और चैनल संख्या के लिए Sony Sports Network की वेबसाइट को देखा जा सकता है.
भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ के पहले वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें? (How to Watch NZ vs WI 5th T20I 2025 Live Streaming Online in India?)
भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले का आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग भागीदार SonyLIV है. भारतीय क्रिकेट प्रशंसक SonyLIV के ऐप और वेबसाइट पर न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ चौथे टी20 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इसके अतिरिक्त, भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज़ 2025 सीरीज़ की लाइव ऑनलाइन देखने के विकल्प अपने FanCode भी ऐप और वेबसाइट पर प्रदान करेगा.
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (New Zealand vs West Indies 1st ODI Probable Playing XI)
न्यूजीलैंड (New Zealand 1st ODI Probable Playing XI): डेवन कॉनवे, टॉम लैथम (विकेटकीपर), केन विलियमसन (कप्तान), डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, रचिन रवींद्र, मिशेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल, काइल जैमीसन/जैकब डफी, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी.
वेस्टइंडीज (West Indies 1st ODI Probable Playing XI): शाई होप (कप्तान व विकेटकीपर), एलिक अथानाजे, जॉन कैम्पबेल, कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, जस्टिन ग्रीव्स, रोमारियो शेफर्ड, खारी पियरे, जेडन सील्स, मैथ्यू फोर्ड.
नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.