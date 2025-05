When We Can See Rohit Sharma, Virat Kohli In Blue Jersey: आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 से पहले कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, यहां देखें फुल शेड्यूल

विराट कोहली और रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

When We Can See Rohit Sharma, Virat Kohli In Blue Jersey: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के दो सबसे बड़े सितारे विराट कोहली और रोहित शर्मा अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. महज कुछ हफ्ते पहले तक इंग्लैंड दौरे की चयन बैठक की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन पांच दिनों के भीतर दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर दी. जून 2024 में बारबाडोस में भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद पहले ही दोनों खिलाड़ियों ने टी20 इंटरनेशनल से विदाई ले ली थी. अब वे केवल वनडे क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करेंगे. वही प्रारूप जिसमें उन्होंने अपने करियर के सबसे चमकदार पल देखे हैं. टेस्ट से रिटायर होने के बाद भी रोहित शर्मा, विराट कोहली को मिलेगा A+ ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी में नहीं होगी कटौती; BCCI सचिव की पुष्टि

7 मई को रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर को विराम दिया, जो लंबे समय से कयासों में था, खासकर उनके कप्तानी भविष्य को लेकर. इसके कुछ ही दिनों बाद, विराट कोहली ने एक भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए टेस्ट से संन्यास की घोषणा की. ये दोनों फैसले IPL 2025 के शॉर्ट ब्रेक से ठीक पहले आए, जिससे फैंस और विश्लेषक दोनों हैरान रह गए. टेस्ट से विदाई के बाद अब सवाल यह है कि रोहित और कोहली को ब्लू जर्सी में कब देखा जाएगा? भारत का अगला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला अगस्त में बांग्लादेश दौरे पर होना है, लेकिन इस दौरे को लेकर अभी भी अनिश्चितता है. अगर यह टूर रद्द होता है, तो दोनों खिलाड़ियों की अगली उपस्थिति अक्टूबर के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो सकती है.

वर्ल्ड कप 2027 से पहले भारत का वनडे शेड्यूल

सीरीज़ मैचों की संख्या तारीखें स्थिति बांग्लादेश बनाम भारत 3 वनडे 17 से 23 अगस्त, 2025 अभी पुष्टि नहीं हुई है ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत 3 वनडे 19 से 25 अक्टूबर, 2025 निर्धारित भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 3 वनडे 30 नवंबर से 6 दिसंबर, 2025 निर्धारित भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 वनडे जनवरी 2026 संभावित भारत बनाम अफगानिस्तान 3 वनडे जून 2026 संभावित भारत बनाम वेस्टइंडीज 3 वनडे सितंबर 2026 संभावित न्यूजीलैंड बनाम भारत 3 वनडे अक्टूबर- नवंबर 2026 संभावित भारत बनाम श्रीलंका 3 वनडे दिसंबर 2026 संभावित

आगामी दो वर्षों में भारत का वनडे कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहेगा, जिसमें रोहित और कोहली की संभावित वापसी तय मानी जा रही है: इन मुकाबलों में रोहित और कोहली को फिर से ब्लू जर्सी में देखने की पूरी संभावना है. हालांकि, चयन की अंतिम मुहर टीम मैनेजमेंट और फॉर्म पर निर्भर करेगी.

क्या 2027 वर्ल्ड कप तक रहेंगे साथ?

टी20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत के बाद जब दोनों खिलाड़ियों ने उस प्रारूप से विदाई ली, तब कई फैंस को डर था कि शायद वनडे क्रिकेट से भी वे जल्द ही संन्यास ले लें. लेकिन दुबई में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद दोनों खिलाड़ियों ने इन अटकलों पर विराम लगाया. एक इवेंट में विराट कोहली ने साफ कहा, “The Next Big Step? I Don't Know. Maybe Try To Win The Next World Cup 2027.” यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और फैंस को राहत मिली कि कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलने का इरादा रखते हैं. वहीं, रोहित शर्मा ने भी 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला 2027 में लेने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा कि चयन और अन्य बाहरी फैक्टर भी अहम भूमिका निभाते हैं.