GT vs PBKS IPL 2025 Live Toss & Scorecard: गुजरात टाइटंस ने जीता टॉस, पंजाब किंग्स को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड 

Gujarat Titans vs Punjab Kings Match Scorecard: गुजरात टाइटंस(GT) बनाम पंजाब किंग्स(PBKS) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 5वां मुकाबला अहमदाबाद(Ahmedabad ) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम(Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता हैं, वही, पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच हालिया वर्षों में एक दिलचस्प प्रतिद्वंद्विता देखने को मिली है, जहां दोनों टीमों ने कुछ यादगार मुकाबले खेले हैं. आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच 5 मैच हुए हैं, जिनमें से गुजरात ने 3 बार जीत दर्ज की, जबकि पंजाब 2 बार विजयी रही. यह भी पढ़ें: गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स खेला जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग का 5वां मुकाबला, जानिए कैसे चुने बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी विनिंग टीम

शुभमन गिल ने जीता टॉस

🚨 Toss 🚨@gujarat_titans have won the toss and opted to bowl first against @PunjabKingsIPL.

Updates ▶️ https://t.co/PYWUriwSzY#TATAIPL | #GTvPBKS pic.twitter.com/7GUAOWuOeR

— IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2025