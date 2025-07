England Playing XI for 4th Test vs India Announced: भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान, चोटिल शोएब बशीर की जगह लियाम डॉसन शामिल, गस एटकिंसन को नहीं मिला मौका

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का चौथा मुकाबला 23 जुलाई (बुधवार) से मैनचेस्टर(Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड(Emirates Old Trafford) में खेला जाएगा. भारत के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड फिलहाल 2-1 से आगे है और अब मैनचेस्टर में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट में वह सीरीज़ अपने नाम करने के इरादे से उतरेगा. मैच से पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है, जिसमें एकमात्र बदलाव चोटिल शोएब बशीर की जगह लियाम डॉसन को शामिल किया गया है. बशीर पीठ की समस्या के चलते टीम से बाहर हो गए हैं, जबकि डॉसन को उनकी जगह टीम में लाया गया है. चौथे टेस्ट मैच से पहले भारत का बढ़ा सिरदर्द, मैनचेस्टर टेस्ट से पहले चोटिल हुए 4 खिलाड़ियों ने बढ़ाई मुश्किलें

Our XI for the fourth Test is here 📋

One change from Lord's 👊

— England Cricket (@englandcricket) July 21, 2025