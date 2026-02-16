England vs Italy, T20 World Cup 2026 29th Match Prediction: अहम मुकाबले में इटली को हराकर दबदबा कायम रखना चाहेगा इंग्लैंड, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

इंग्लैंड बनाम इटली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Italy National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 29th Match Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 29वां मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इटली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. ग्रुप C में दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद अहम है और सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के लिए जीत जरूरी होगी. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई हैरी ब्रूक कर रहे हैं, जबकि इटली की कमान हैरी मानेन्टी के हाथों में है. यह भी पढ़ें: England vs Italy, T20 World Cup 2026 29th Match Pitch Report And Weather Update: इंग्लैंड बनाम इटली के बीच 29वें मुकाबले में कैसा रहेगा ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज, बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इंग्लैंड की टीम में जोस बटलर, फिलिप सॉल्ट, सैम करन, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं. वहीं इटली की टीम में जेजे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट, जसप्रीत सिंह और वेन मैडसेन जैसे खिलाड़ी हैं, जो बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं. दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अनुभव, रैंकिंग और टीम संतुलन के लिहाज से इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

इंग्लैंड बनाम इटली टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs ITA T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड और इटली के बीच ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए हैं. आंकड़ों के मुताबिक इंग्लैंड की टीम मजबूत स्थिति में नजर आती है. हालांकि इटली की टीम भी उलटफेर करने का माद्दा रखती है. इस मुकाबले में हैरी ब्रूक, जोस बटलर, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, हैरी मानेन्टी, जेजे स्मट्स और ग्रांट स्टीवर्ट जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं जोस बटलर और ग्रांट स्टीवर्ट के बीच की टक्कर मैच का रुख तय कर सकती है.

ये टीम मार सकती है बाजी (ENG vs ITA Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, अनुभव और टीम संतुलन को देखते हुए इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है. ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है, जिसका फायदा इंग्लैंड के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को मिल सकता है. हालांकि इटली की टीम अगर शुरुआती विकेट निकालने में सफल रहती है तो मुकाबला रोमांचक हो सकता है.

इंग्लैंड की जीत की संभावना: 75%

इटली की जीत की संभावना: 25%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs ITA 29th Match Playing Prediction)

इंग्लैंड: जोस बटलर (विकेटकीपर), फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट, हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, सैम करन, जैकब बेथेल, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और ल्यूक वुड.

इटली: जियान मीडे (विकेटकीपर), हैरी मानेन्टी (कप्तान), जस्टिन मोस्का, एंथनी मोस्का, जेजे स्मट्स, बेन मानेन्टी, ग्रांट स्टीवर्ट, जसप्रीत सिंह, क्रिशन कालुगामागे, अली हसन और थॉमस ड्राका.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इटली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.