IND vs SA 2nd Test 2025 Day 3 Live Score Updates: टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज लौटे पवेलियन, यशस्वी जायसवाल ने जड़ा अर्धशतक, केशव महाराज 1, तो साइमन हार्मर को मिला 2 विकेट

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहले सत्र में भारत ने अपनी पहली पारी में 96/3 का स्कोर बना लिया है, लेकिन टीम अभी भी 393 रन पीछे है. यशस्वी जायसवाल ने शानदार 58 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान केएल राहुल ने 22 रन जोड़े. साई सुदर्शन 15 रन बनाकर आउट हुए. दक्षिण अफ्रीका के लिए हरमर ने 2 और महाराज ने 1 विकेट हासिल किया. ध्रुव जुरैल क्रीज पर टिके हुए हैं और भारत के लिए अब जरूरत है लंबी साझेदारियों की, ताकि बड़ी बढ़त को कम किया जा सके.

टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज लौटे पवेलियन

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर भारत पर भारी दबाव बना दिया. सेनुरन मुथुसामी ने 206 गेंदों पर 109 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि मार्को यानसन 93 रन बनाकर आउट हुए. एडेन मार्करम (38), रयान रिकेलटन (35), तेंबा बावुमा (41), ट्रिस्टन स्टब्स (49) और काइल वेरेयने (45) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारतीय गेंदबाजों को पूरे दिन विकेट के लिए संघर्ष करना पड़ा. कुलदीप यादव भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 29.1 ओवर में 115 रन देकर 4 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट झटके.