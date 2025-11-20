Ben Stokes Stats In Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में कुछ ऐसा रहा हैं बेन स्टोक्स का प्रदर्शन, यहां देखें इंग्लैंड के कप्तान के आंकड़े

बेन स्टोक्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, The Ashes, 2025-26: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 8:00 बजे से खेला जाएगा. एशेज सीरीज क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक प्रतिद्वंद्विता मानी जाती है, जहां हर मुकाबले में गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलती है. एशेज ट्रॉफी कई सालों से टेस्ट क्रिकेट की पहचान रही है. इसे दूसरे देशों के क्रिकेट प्रशंसक भी बड़े चाव से देखते हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Zimbabwe, 2nd T20I Match Live Toss And Scorecard Update: रावलपिंडी में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

सीरीज के पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमों का ऐलान कर दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाएंगे. मार्नस लाबुशेन की वापसी हुई है. वहीं, खराब फॉर्म में चल रहे सैम कोंस्टास को टीम में जगह नहीं मिली है. इंग्लैंड की टीम काफी समय से ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज नहीं जीत सकी है और बेन स्टोक्स की अगुवाई में इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम चुनौती के लिए तैयार है. इस बीच बेन स्टोक्स के एशेज टूर्नामेंट के इतिहास में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

एशेज सीरीज में बेन स्टोक्स ने खेले हैं कुल इतने मुकाबले

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अबतक एशेज सीरीज में कुल 24 टेस्ट खेले थे, जिसकी 45 पारियों में बेन स्टोक्स ने 36.32 की औसत से 1,562 रन बनाए थे. इस बीच बेन स्टोक्स के नाम चार शतक और आठ अर्धशतक हैं. ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 9 टेस्ट मैचों में बेन स्टोक्स ने 28.61 की औसत से 515 रन बनाए हैं. बेन स्टोक्स के नाम दो अर्धशतक और एक शतक है. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेन स्टोक्स के 1,047 एशेज रन घरेलू मैदान पर आए हैं, जिसमें तीन शतक शामिल है.

गेंदबाजी में कुछ ऐसा रहा बेन स्टोक्स का प्रदर्शन

बेन स्टोक्स एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 24 मैचों की 31 पारियों में 41 विकेट लिए हैं. इस बीच बेन स्टोक्स की औसत 38.95 है. बेन स्टोक्स ने दो पारियों में पांच विकेट हॉल लिए हैं. बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 40.94 की औसत के साथ 19 विकेट चटकाए हैं. बता दें कि बेन स्टोक्स ने अपने देश में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ 22 विकेट हासिल की है.

कुछ ऐसा रहा है बेन स्टोक्स का टेस्ट करियर

बेन स्टोक्स ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. बेन स्टोक्स ने अब तक 115 मुकाबले खेले हैं और इसकी 206 पारियों में 35.69 की औसत से 7,032 रन बनाए हैं. बेन स्टोक्स के बल्ले से 14 शतक के अलावा 35 अर्धशतक भी निकले हैं. बेन स्टोक्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 258 रन रहा है. दूसरी तरफ गेंदबाजी में बेन स्टोक्स ने 31.64 की औसत के साथ 230 विकेट चटकाए थे.

ये रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं बेन स्टोक्स

आगामी एशेज सीरीज में बेन स्टोक्स अपने 50 विकेट पूरे कर सकते हैं. बेन स्टोक्स आगामी सीरीज में 9 विकेट और लेते ही ये आंकड़ा छू लेंगे. दूसरी तरफ बल्लेबाजी में बेन स्टोक्स टेस्ट रनों के मामले में एंड्र्यू स्ट्रॉस (7,037) और वैली हैमंड (7,249) को पीछे छोड़ सकते हैं. अगर बेन स्टोक्स ऐसा करने में सफल हो पाते हैं तो इंग्लैंड की ओर से टेस्ट में 11वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

एशेज सीरीज 2025-26 का शेड्यूल:

पहला टेस्ट: पर्थ स्टेडियम, 21-25 नवंबर 2025

दूसरा टेस्ट (डे-नाइट): गाबा, 4-8 दिसंबर 2025

तीसरा टेस्ट: एडिलेड ओवल, 17-21 दिसंबर 2025

चौथा टेस्ट: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, 26-30 दिसंबर 2025

पांचवां टेस्ट: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, 4-8 जनवरी 2026.

