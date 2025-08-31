Suryakumar Yadav vs Salman Ali Agha T20I Captaincy Record: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप से पहले जानिए सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा में से कौन है कप्तानी के बाज़ीगर?

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 में पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. एशिया कप 2025 का बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला इस बार नई लीडरशिप के साथ खास होने वाला है. दोनों देशों के कप्तानों भारत के सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के सलमान अली आगा के लिए यह पहली बार होगा जब वे इस फॉर्मेट में चिरप्रतिद्वंद्वी से टकराएंगे. हाल के समय में दोनों देशों के बीच मैदान के बाहर भी तनातनी रही है, जिससे टक्कर और भी अधिक जोशीली हो गई है. एशिया कप में विराट कोहली-रोहित शर्मा के गैर-मौजूदगी से फीका पड़ेगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला? ये 3 भारतीय टी20 सितारे भर सकते हैं खाली जगह

बल्लेबाज के तौर पर किसका दबदबा?

सूर्यकुमार यादव अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के सबसे आक्रामक और भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में गिने जाते हैं. हालांकि कप्तान बनते ही उनका औसत गिरकर 26.57 रह गया, जबकि बतौर नॉन-कप्तान उनका औसत 43.40 था. बावजूद इसके, कप्तान रहते हुए भी उनका स्ट्राइक रेट 163 बना हुआ है, जो मैच जिताने वाली शैली का प्रमाण है. वहीं सलमान अली आगा ने कप्तान के तौर पर चार अर्धशतक ज़रूर लगाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 120 से भी कम है, जो टी20 के हिसाब से तुलनात्मक रूप से कमजोर कहा जा सकता है.

कप्तान के रूप में सूर्यकुमार यादव बनाम सलमान अली आगा: आंकड़ों की जंग

कैटेगरी सूर्यकुमार यादव सलमान अली आगा मैच 22 20 जीत 18 11 हार 4 9 रन 558 434 एवरेज 26.57 33.38 स्ट्राइक रेट 163.15 117.29 शतक/अर्धशतक 1/4 0/4 लीडरशिप में कौन है आगे?

टीम इंडिया ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में अब तक 22 में से 18 मैच जीतते हुए किसी भी सीरीज़ में हार का सामना नहीं किया है. वहीं, सलमान अली आगा के कप्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने 20 में से 11 मैच जीते और घरेलू सीरीज़ के अलावा विदेशी दौरों पर टीम बड़े चैलेंज में दिखी. खासतौर पर न्यूजीलैंड दौरे पर पाकिस्तान की जीत सिर्फ एक मैच में रही हैं.

कौन बनेगा एशिया कप का असली कप्तान?

आकंड़ों और फॉर्म के लिहाज़ से सूर्यकुमार यादव इस महामुकाबले में सलमान अली आगा से कहीं आगे नज़र आते हैं. भारतीय टीम भी बीते समय में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमों के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी है. ऐसे में एशिया कप 2025 का महामुकाबला मैदान और कप्तानी दोनों लिहाज से बेहद रोमांचक साबित होने वाला है.