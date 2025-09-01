Bangladesh vs Netherlands, 2nd T20I Match 2025 Key Players To Watch Out: दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी नीदरलैंड, सिलहट में इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Key Players To Watch: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने नीदरलैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. जबकि, नीदरलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहीं हैं. जबकि, नीदरलैंड की कमान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Bangladesh vs Netherlands, 2nd T20I Match Winner Prediction: सिलहट में बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

बांग्लादेश ने तीन मैचों की टी20 सीरीज़ की शानदार शुरुआत करते हुए पहला मुकाबला आठ विकेट से अपने नाम किया है. टीम के कप्तान लिटन दास ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. इससे पहले गेंदबाजी में तस्कीन अहमद छा गए, जिन्होंने घातक स्पेल डालते हुए चार विकेट झटके और नीदरलैंड्स को 20 ओवर में केवल 136 रन पर रोक दिया था. यह प्रदर्शन बांग्लादेश के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हुआ.

वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड्स की टीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी और उनका प्रदर्शन फीका रहा था. हालांकि, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में टीम पहली बार बांग्लादेश की सरजमीं पर टी20 प्रारूप में खेल रही है. ऐसे में उनका दारोमदार टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर रहेगा, जो पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने का प्रयास करेंगे. आने वाले मुकाबलों में नीदरलैंड्स के लिए लय पकड़ना बेहद जरूरी होगा ताकि सीरीज़ में वापसी की जा सके.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs NED Head to Head Records)

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स के बीच अब तक छह टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश ने पांच बार जीत दर्ज की है जबकि नीदरलैंड्स को महज एक जीत नसीब हुई है. इस सीरीज में नीदरलैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (BAN vs NED 2nd T20 Player to Watch Out For)

लिटन दास: बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने पिछले 10 मैचों में 22.11 की औसत और 106.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 199 रन बनाए हैं. लिटन दास का अनुभव और स्थिरता बांग्लादेश के लिए पारी को संभालने में अहम भूमिका निभा सकती है.

तंजीम हसन साकिब: बांग्लादेश के बल्लेबाज तंजीम हसन साकिब ने पिछले 8 मैचों में 91 रन बनाए हैं. हालांकि तंजीम हसन साकिब का प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन उनमें पारी की शुरुआत में टीम को मजबूती देने की क्षमता है.

मुस्तफिजुर रहमान: बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले 9 मैचों में 8.28 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए हैं. मुस्तफिजुर रहमान की तेज़ गेंदबाजी ने नई गेंद से विकेट दिलाने के अलावा डेथ ओवरों में भी प्रभावी प्रदर्शन किया है.

काइल क्लेन: नीदरलैंड के स्टार गेंदबाज काइल क्लेन ने पिछले छह मुकाबलों में 5.35 की इकॉनमी और 23.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 14 विकेट हासिल किए हैं. काइल क्लेन का सटीक और आक्रामक गेंदबाजी नीदरलैंड के लिए सफलता का एक बड़ा कारण रहा है.

मैक्स ओ'डॉउड: नीदरलैंड के स्टार बल्लेबाज मैक्स ओ'डॉउड ने आठ मैचों में 40.75 की औसत से 326 रन बनाए हैं. 80.89 की स्ट्राइक रेट के साथ मैक्स ओ'डॉउड टीम के स्थिर स्तंभ साबित हो सकते हैं.

स्कॉट एडवर्ड्स: नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 10 मैचों में 48 की औसत और 92.56 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं. स्कॉट एडवर्ड्स की निरंतरता और आक्रामकता नीदरलैंड के मिडिल आर्डर को मजबूती देती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs NED 2nd T20I Likely Playing XI)

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तंजीद हसन, तौहीद हृदॉय, नुरुल हसन, जकर अली, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्ताफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन, टास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम.

नीदरलैंड्स (NED Likely Playing XI): विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ’डॉड, तेजा निदामनुरु, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), नोआ क्रोस, सेड्रिक डी लांगे, टिम प्रिंगल, पॉल वान मीकरन, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, सिकंदर जुल्फिकार.

