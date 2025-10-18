BAN vs WI 1st ODI 2025 Scorecard: बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 74 रनों से हराकर वनडे सीरीज़ में बनाई बढ़त, रिशाद हुसैन ने लगाया विकेटों का छक्का, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला 18 अक्टूबर (शुक्रवार) को ढाका (Dhaka) के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला गया. जिसमें बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को 74 रनों से हराकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज ने पहले गेंदबाज़ी का निर्णय लिया, लेकिन उनकी गेंदबाज़ी बांग्लादेश की बल्लेबाज़ों के सामने ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई. पहले वनडे में बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को दिया 208 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य, तौहीद हृदॉय ने जड़ा अर्धशतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश ने अपनी पारी 49.4 ओवर में 207 रनों पर समाप्त की. तौहीद ह्रिदॉय ने 90 गेंदों में 51 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया. महिदुल इस्लाम अंकन ने 76 गेंदों में 46 रन बनाए और नजमुल हुसैन शान्तो ने 63 गेंदों में 32 रन की पारी खेली. वेस्ट इंडीज की ओर से जे़डन सील्स ने 7 ओवर में 3 विकेट लेकर सबसे प्रभावशाली गेंदबाज़ी की, वहीं रोस्टन चेज़ ने 10 ओवर में 2 विकेट और जस्टिन ग्रेव्स ने 5 ओवर में 2 विकेट झटके.

जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 39 ओवर में सिर्फ 133 रन ही बना पाई और पूरी टीम ऑलआउट हो गई. ब्रैंडन किंग ने 60 गेंदों में 44 रन बनाए, वहीं अलीक अठानाज़ ने 36 गेंदों पर 27 रन की पारी खेली. शाई होप 32 गेंदों में 15 रन पर आउट हुए। बांग्लादेश की ओर से रिशाद हुसैन ने 9 ओवर में 6/35 का शानदार प्रदर्शन किया, जबकि मस्टफिजुर रहमान ने 5 ओवर में 2 विकेट लिए. मेहदी हसन मिराज ने भी 10 ओवर में 1 विकेट लेकर टीम की जीत सुनिश्चित की.