AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Preview: आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच महामुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Preview Details: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस अहम मुकाबले में दो मजबूत टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. पिछले महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पास इस मुकाबले में हिसाब बराबर करने का सुनहरा मौका होगा. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तानी सोफी मोलिन्यूक्स (Sophie Molineux) कर रही हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की अगुवाई लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Live Streaming In India: आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम विश्व क्रिकेट की सबसे सफल टीमों में से एक रही है और बड़े टूर्नामेंटों में उसका रिकॉर्ड शानदार रहा है. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंटों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दोनों टीमों के पास विश्व स्तरीय खिलाड़ी मौजूद हैं, जिससे यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जीत के साथ टूर्नामेंट में लय हासिल करना उनका लक्ष्य रहेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला हेड टू हेड (AUS-W vs SA-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 2 मैचों में सफलता मिली है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की बल्लेबाजी में बेथ मूनी, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर और फोबे लिचफील्ड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी मोलिन्यूक्स, अलाना किंग और किम गर्थ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की उम्मीदें लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप और क्लो ट्रायन पर टिकी होंगी. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल, आयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा अहम भूमिका निभा सकती हैं.

एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट (Emirates Old Trafford Pitch Report)

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच यह मुकाबला एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है और आउटफील्ड भी काफी तेज रहती है. हालांकि मौसम में नमी और बादलों की मौजूदगी के कारण शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है. इस मैदान पर 160 से 170 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (AUS-W vs SA-W Key Players To Watch Out): ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के लिए एलिस पेरी, बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के लिए लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप और शबनिम इस्माइल अहम भूमिका निभा सकती हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): एलिस पेरी और शबनिम इस्माइल के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं लॉरा वोल्वार्ड्ट और सोफी मोलिन्यूक्स के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा बेथ मूनी और मारीज़ान कैप की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (AUS-W vs SA-W Match Date And Venue)

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी शाम 6:30 बजे होगा.

भारत में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (AUS-W vs SA-W Match Live TV Channel Telecast In India)

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch AUS-W vs SA-W Match Live Streaming In India)

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS-W vs SA-W Match Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यूक्स (कप्तान), किम गर्थ और अलाना किंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: सुने लूस, लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), डेन वैन नीकेर्क, नादिन डी क्लर्क, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन, एनेरी डर्कसेन, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, नॉनकुलुलेको म्लाबा और आयाबोंगा खाका.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.