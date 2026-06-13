AUS-W vs SA-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Live Streaming In India: आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Live Streaming And Telecast Details: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस मुकाबले में दो मजबूत टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया महिला टीम एक बार फिर खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम हाल के आईसीसी टूर्नामेंटों में लगातार शानदार प्रदर्शन करती रही है और इस बार ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तानी सोफी मोलिन्यूक्स (Sophie Molineux) कर रही हैं. जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कमान लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: SCO-W vs IRE-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 2nd Match Live Streaming In India: आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी स्कॉटलैंड और आयरलैंड, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला की टीमें पिछले महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल के बाद पहली बार आमने-सामने होंगी. उस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. इससे पहले दोनों टीमों की भिड़ंत 2023 महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में हुई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से जीत दर्ज की थी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच अब तक 11 महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 2 मैचों में सफलता मिली है. ऐसे में आंकड़ों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है. हालांकि दक्षिण अफ्रीका हाल के वर्षों में बड़े टूर्नामेंटों में लगातार बेहतर प्रदर्शन करती आई है. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला हेड टू हेड (AUS-W vs SA-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 2 मैचों में सफलता मिली है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की उम्मीदें बेथ मूनी, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड पर टिकी होंगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी मोलिन्यूक्स, अलाना किंग और किम गर्थ अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की जिम्मेदारी लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन और डेन वैन नीकेर्क के कंधों पर होगी.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (AUS-W vs SA-W Match Date And Venue)

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी शाम 6:30 बजे होगा.

भारत में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (AUS-W vs SA-W Match Live TV Channel Telecast In India)

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch AUS-W vs SA-W Match Live Streaming In India)

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS-W vs SA-W Match Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यूक्स (कप्तान), किम गर्थ और अलाना किंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: सुने लूस, लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), डेन वैन नीकेर्क, नादिन डी क्लर्क, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन, एनेरी डर्कसेन, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, नॉनकुलुलेको म्लाबा और आयाबोंगा खाका.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.